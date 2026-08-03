"Dare to Be": la nueva identidad de marca de HONOR enfocada en IA

La marca de tecnología presentó en Colombia su nueva identidad corporativa, un movimiento que acompaña el reporte de crecimiento de ventas del 25% en el primer trimestre de 2026 y que reformula el posicionamiento de la compañía como proveedor de un ecosistema de dispositivos con inteligencia artificial.

HONOR anunció el lanzamiento de su nueva identidad integral de marca bajo el concepto "Dare to Be". La compañía describe el cambio como una transición desde su condición de fabricante de smartphones hacia un modelo de ecosistema de dispositivos basados en inteligencia artificial.

El anuncio se produce después de que la firma Counterpoint Research reportara que HONOR registró un crecimiento del 25% en el primer trimestre de 2026, cifra que la compañía destaca como la única entre las marcas chinas con resultado positivo en ese periodo. Este dato de mercado antecede y contextualiza el relanzamiento de marca.

El orden de los hechos es relevante: la renovación de identidad no se presenta como punto de partida sino como consecuencia de un desempeño comercial ya verificado por un tercero. El dato de negocio funciona como respaldo de credibilidad para sostener el cambio de posicionamiento ante audiencias comerciales y de consumo.

La actualización visual muestra dos cambios concretos frente a la marca anterior. El logo previo se componía únicamente de un wordmark: la palabra HONOR en tipografía de trazo grueso, sin símbolo ni ícono adicional. La nueva identidad incorpora un símbolo circular con un corte diagonal y un punto de luz en el centro, ubicado sobre el wordmark, junto a la tipografía renovada de la palabra HONOR.

Logo nuevo:

Logo anterior:

La incorporación de un símbolo independiente del wordmark tiene una función práctica en gestión de marca: un ícono aislado permite su uso en formatos donde el texto completo no funciona bien, como íconos de aplicación, favicones o avatares en redes sociales. Las marcas que operan solo con wordmark suelen enfrentar ese límite de adaptabilidad entre formatos, algo que un símbolo independiente resuelve.

El símbolo se presenta además integrado en una composición con imaginería espacial: un planeta visto desde órbita y destellos de luz azul, con la palabra "DARE TO BE" debajo del wordmark. Esta puesta en escena vincula visualmente el nuevo ícono con el eje narrativo de la compañía sobre tecnología, escala y proyección hacia el futuro planteado en el comunicado, aunque el texto de la nota no explica el significado formal del símbolo ni el proceso de diseño detrás de él.

La compañía enumera varios desarrollos como base de la nueva identidad: el sistema operativo Agentic OS, descrito como un sistema autónomo basado en agentes de inteligencia artificial, y el dispositivo denominado Robot Phone. También menciona AiMAGE, su sistema de fotografía computacional que combina procesamiento en el dispositivo y en la nube.

A esto se suma una alianza con la firma de cine ARRI, orientada a aplicar criterios de colorimetría usados en producción cinematográfica al video capturado desde dispositivos móviles. HONOR enmarca estos desarrollos dentro de lo que llama Estrategia Alpha y la filosofía AHI, esta última centrada en inteligencia artificial con propósito humano.

La alianza con ARRI cumple una función específica dentro del relanzamiento: introduce una referencia de una industria distinta a la tecnológica como fuente de validación técnica. Este tipo de alianza cruzada diferencia una característica de producto, en este caso cámara y color, de la comparación directa con competidores dentro de la misma categoría.

Jorge Forero, director de Marketing, Comunicaciones y Relaciones Públicas de HONOR Colombia, afirmó: "Esta renovación no es un simple cambio de imagen; es la consecuencia natural de años empujando los límites de la tecnología. Hoy HONOR no solo se adapta a la era de la IA, la está definiendo con un mundo donde la inteligencia artificial y el potencial humano finalmente se conectan de forma orgánica".

Forero también declaró: "'Dare to Be' trasciende las campañas de posicionamiento. Es la estrategia corporativa con la que respondemos a la acelerada adopción de IA en la región. Las nuevas generaciones ya no buscan especificaciones aisladas, sino experiencias inteligentes e interconectadas. Nuestra renovación de marca ratifica el compromiso de liderar la transición hacia entornos tecnológicos abiertos y accesibles, capaces de resolver necesidades reales del consumidor actual".

Esta declaración expone un cambio de eje en el argumento de venta de la categoría de smartphones. Durante años, la comunicación de estas marcas giró en torno a comparativos de ficha técnica: cámara, procesador, batería. El discurso de HONOR traslada el eje de comparación hacia la experiencia de uso integrada entre dispositivos, y redefine los términos en que la marca busca ser comparada frente a otros fabricantes.

Este rebranding, que combina identidad visual, narrativa de marca y anuncio de producto de forma simultánea, muestra que el cambio de imagen sigue a decisiones de producto y tecnología ya tomadas, y no al revés. La sincronización entre percepción externa y transformación interna llega después de que el portafolio ya se movió hacia el ecosistema de inteligencia artificial.

La compañía se define en el comunicado como una empresa global de ecosistemas de dispositivos con inteligencia artificial, con un portafolio que incluye teléfonos, computadores, tabletas y dispositivos vestibles. Esta autodefinición amplía el terreno competitivo de HONOR más allá del segmento de telefonía móvil, hacia una categoría de ecosistema de dispositivos conectados.

Ese movimiento de ampliación de categoría es consistente con una tendencia observable en el sector: fabricantes que antes competían exclusivamente en telefonía trasladan el argumento de marca hacia el ecosistema completo de dispositivos, de forma que la evaluación del consumidor no se limite a un producto individual sino a la interoperabilidad entre varios dispositivos de la misma marca.

El rebranding conecta tres capas que normalmente se mueven por separado: el símbolo visual, el mensaje de marca y el portafolio de producto. El nuevo ícono le da a HONOR una firma reconocible sin depender del nombre escrito. El eslogan "Dare to Be" traslada el argumento de venta de la ficha técnica a la experiencia de uso interconectada. Y detrás de ambos está el giro real de fondo: una compañía que dejó de definirse como fabricante de teléfonos para definirse como ecosistema de desarrollo y proyección de dispositivos y tecnologías con inteligencia artificial. Esa es la jugada de arquitectura de marca detrás del anuncio, alinear cómo se ve, qué dice y qué vende bajo un mismo relato.