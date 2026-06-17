MiQ lanza Sigma: con IA transforman señales fragmentadas en decisiones y resultados medibles

Las pruebas muestran que las campañas ejecutadas con Sigma han generado US$2,22 en valor por cada US$1 invertido.

MiQ, socio global de servicios y tecnología programática, anunció hoy la llegada de Sigma a Latinoamérica, su plataforma publicitaria impulsada por inteligencia artificial, diseñada para transformar señales fragmentadas en decisiones claras y resultados medibles mediante capacidades avanzadas de planificación y medición, así como una activación más profunda en los entornos de medios más importantes del mundo.

“Mientras los consumidores se mueven entre video, redes sociales, comercio y nuevas plataformas de chat con IA, el desafío para los marketers ha cambiado”, afirmó John Goulding, Global Chief Strategy Officer de MiQ. “La brecha entre quienes pueden convertir señales en decisiones en tiempo real y quienes no pueden hacerlo se está ampliando rápidamente. Sigma fue creada para cerrar esa brecha”.

Desde su lanzamiento global hace un año, Sigma ha impulsado más de 40.000 campañas para más de 2.300 anunciantes en todo el mundo. Las pruebas muestran que las campañas ejecutadas con Sigma han generado US$2,22 en valor por cada US$1 invertido, en comparación con configuraciones estándar de campañas programáticas. Ese valor se refleja en alcance incremental, aumento de conversiones y mejoras en el costo por adquisición, comprobados mediante rigurosas pruebas A/B.

El éxito de Sigma radica en su capacidad para responder a un ecosistema cada vez más fragmentado, no sólo en términos del comportamiento de las audiencias, sino también desde la planificación y activación de medios. Mientras los consumidores alternan entre ver, navegar y comprar a través de más de 2.500 interacciones digitales diarias, los equipos de marketing necesitan sistemas capaces de interpretar continuamente señales, identificar patrones y convertir esa inteligencia en decisiones y activaciones en tiempo real.

En esta etapa, el foco de Sigma en Latinoamérica está puesto en:

Watching Intelligence: fortalece la comprensión de los hábitos de consumo de TV lineal, streaming y video en redes sociales. Usan ACR, tecnología propia de MiQ, dedicada al reconocimiento de contenido para entender los hábitos de consumo de video de las personas. Gracias a ella se pueden generar estrategias omnicanal con un alcance incremental.

Browsing Intelligence: amplía la lectura de señales de navegación y comportamiento digital y físico para entender mejor la intención y el contexto de las audiencias de dónde navegan y qué lugares visitan, impulsando una activación incremental.

Trading Agent: orientada a una optimización más ágil e inteligente que activa campañas en múltiples plataformas (cross-platform) generando mayor eficiencia y agilidad a través del uso de agentes.

Total Measurement: modelo analítico impulsado por IA que optimiza el recorrido del consumidor al conectar canales, estrategias y resultados de medios para impulsar el crecimiento de negocio a largo plazo.

Sigma ha evolucionado con algunas otras capacidades como Audience Building que permite crear audiencias desde un prompt, Planning Agent que permite utilizar agentes en las tareas de planificación y Buying Intelligence que entiende el comportamiento del comprador.

Para ofrecer a los marketers la visión más completa del consumidor, MiQ ha ampliado la infraestructura de datos de Sigma a más de 600 fuentes de datos y 2,5 petabytes de información provenientes de proveedores como Samba TV, Titan OS, The Trade Desk, Google DV360, Farmatodo, entre otros, y la ampliación de las integraciones de arquitectura de IA con Databricks.

Estas decisiones están impulsadas por las alianzas estratégicas de MiQ y sus 16 años de datos de trading. Sigma transforma luego esos insights en acción a través de 16 entornos de medios open web y walled gardens, incluidos Google y YouTube.

“Latinoamérica es una región donde la complejidad de medios, la fragmentación de audiencias y la necesidad de eficiencia están creciendo rápidamente. Con Sigma, buscamos acercar a nuestros clientes una forma más inteligente de conectar datos, decisiones y resultados incrementales en tiempo real”, señaló Charlie Alvarez, SVP Strategy & Ops LatAm de MiQ. “Sigma ayuda a marcas y agencias a tomar mejores decisiones con mayor velocidad, claridad y capacidad de acción”.

Durante los próximos meses, MiQ llevará experiencias exclusivas diseñadas para mostrar Sigma en acción y acercar el futuro de la publicidad impulsada por IA a los principales mercados de Latinoamérica, incluyendo México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia.

Para más información o para solicitar una demo, visite https://www.wearemiq.com/latam/sigma

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