Nutresa presenta su nueva paleta de proteína de Tosh

La compañía proyecta superar 1.000.000 de unidades vendidas, respaldada por una intención de compra del 80% en consumidores del segmento.

Grupo Nutresa presenta la nueva Paleta Tosh con Proteína, una innovación que introduce este atributo en la categoría de helados en Colombia y abre un nuevo frente de desarrollo dentro de la indulgencia funcional.

El producto combina 5,5 gramos de proteína por porción con sabor a chocolate, sin sellos, integrando funcionalidad nutricional en un formato asociado históricamente al disfrute.

“Queremos que los colombianos le puedan decir sí a todo lo que les gusta. Al innovar con un producto delicioso pero funcional, logramos ser relevantes en otros momentos de consumo como las rutinas antes o después del entrenamiento y acompañar a las personas a cuidarse de la manera más fácil y deliciosa para que vivan en armonía”, afirma señala Luisa Fernanda Carrizosa Gerente de Mercadeo e Innovación Meals de Colombia, Grupo Nutresa.

El desarrollo responde a un cambio sostenido en el consumo, donde la proteína se está consolidando en un criterio de elección cotidiano y amplía su presencia en nuevas categorías. En Colombia, el consumo diario ha aumentado cinco gramos en promedio en los últimos años. A nivel global, los lanzamientos con este atributo crecen 32% y tres de cada cinco consumidores la buscan activamente al decidir qué comer.

Llevar proteína a una paleta implicó resolver uno de los retos técnicos más exigentes con innovación: mantener estabilidad en congelación, textura cremosa y balance de dulzor en un producto con carga proteica, preservando la experiencia sensorial deliciosa e indulgente. Una innovación que logra integrar proteína sin afectar el sabor, la cremosidad ni el dulzor que el consumidor espera de una paleta de chocolate.

La validación con consumidor respalda la apuesta: El 80% declaró intención de compra, donde los atributos más destacados fueron sabor, dulzor y cremosidad.

El producto amplía las ocasiones de consumo más allá del postre: el snack de media mañana, el momento previo al entrenamiento o el antojo de la tarde que también aporta valor nutricional.

“La proteína está ganando espacio en la alimentación diaria y empieza a aparecer en nuevas categorías. Llevarla a una paleta permite ampliar sus ocasiones de consumo, en un formato práctico y altamente indulgente” señala Luisa Fernanda Carrizosa de Meals de Colombia

La proyección de superar 1.000.000 de unidades refleja una apuesta por consumidores que buscan incorporar la proteína como parte de su rutina.

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