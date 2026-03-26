ALTA Comunicación celebra su trayectoria en Colombia y anuncia la apertura de sus nuevas oficinas

La agencia, que abrió sus puertas en Colombia en 2023, consolida su presencia en el mercado local con la apertura de sus nuevas oficinas.

ALTA Comunicación, agencia especializada en comunicaciones externas e Influencer Marketing, celebra su crecimiento sostenido en Colombia y anuncia la apertura de sus nuevas oficinas en el país. Desde su llegada en 2023, la agencia ha consolidado una cartera de 20 clientes activos, construido un equipo sólido y demostrado que su propuesta resuena con fuerza en uno de los mercados más dinámicos de la región. Este nuevo espacio es el reflejo natural de ese camino: un hito que marca una nueva etapa para la agencia y para el Grupo SUD, el holding de marketing integrado al que pertenece, con presencia en Chile, Perú, México y Colombia.

"Abrir estas nuevas oficinas es una señal clara de lo que estamos construyendo en Colombia. En poco tiempo hemos logrado posicionarnos como una agencia de referencia para marcas que quieren comunicar con inteligencia y creatividad. Este espacio refleja quiénes somos y nos da las herramientas para seguir creciendo con el mismo equipo comprometido que nos ha traído hasta acá."” afirma Saul Mejía, Country Manager de ALTA Comunicación Colombia

ALTA Comunicación Colombia forma parte del Grupo SUD, un holding de marketing integrado que opera en los principales mercados de Latinoamérica. Esta pertenencia ha sido clave para el desarrollo de la operación local: le ha permitido acceder a estándares globales de trabajo, metodologías probadas y el apoyo constante de una red de talentos multidisciplinarios en toda la región, siempre con una ejecución cercana, pertinente y adaptada a las particularidades del mercado colombiano.

"Ver cómo Colombia da este paso es enormemente satisfactorio. Hemos construido ALTA con la convicción de que es posible hacer comunicaciones de primer nivel en Latinoamérica, con visión global pero con los pies bien puestos en cada mercado. Colombia ha demostrado que ese modelo funciona, y estas nuevas oficinas son la prueba de que vamos por buen camino. Seguimos creciendo y esto es solo el comienzo de una nueva etapa." explica Pablo Courard, Founder y Director Ejecutivo de ALTA Comunicación

Un hito para la agencia y para el grupo

La apertura de estas oficinas no es un hecho aislado. Es la consecuencia de un trabajo bien hecho, de un equipo que creyó en el proyecto desde el primer momento y de una propuesta de valor que el mercado colombiano supo reconocer. Para el Grupo SUD, este momento representa también una señal clara de que la expansión regional avanza con solidez y que cada operación se fortalece con el tiempo.

"La apertura de las nuevas oficinas en Colombia es un hito fundamental para nosotros como agencia regional. Cada vez que consolidamos nuestra presencia en un mercado o damos un paso como este, lo hacemos con la misma filosofía: talento regional, ejecución local y una metodología de trabajo robusta que nos diferencia." afirma Gonzalo Silva, Socio y Director Latam de ALTA Comunicación

Con las nuevas oficinas como base, ALTA Comunicación Colombia proyecta seguir ampliando su portafolio de clientes, profundizando en sus servicios y consolidándose como una de las agencias más relevantes del ecosistema de comunicaciones en el país. El camino recorrido en tres años es solo el punto de partida de lo que viene.