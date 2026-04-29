Publicis Global Delivery anuncia nueva edición de Media Camp en Perú

A través de esta iniciativa 100% gratuita, Media Camp ofrece 50 cupos para expertos en Marketing, combinando especialización técnica con oportunidades reales de carrera internacional.

Entendiendo el contexto del mercado laboral en Latinoamérica, que atraviesa una transformación en la que se demandan perfiles capaces de estar a la vanguardia y dominar herramientas globales, en Perú Publicis Global Delivery anunció una nueva edición de PGD Media Camp, una plataforma orientada a que los especialistas profundicen, comprendan y apliquen estos conocimientos, con el objetivo de proyectar su impacto en el mercado internacional.

El programa se llevará a cabo en Lima los próximos 16 y 17 de mayo, ofrecerá 50 cupos y está dirigido a profesionales del sector que buscan fortalecer sus habilidades técnicas y acceder a oportunidades laborales en mercados globales. La participación es gratuita y contempla espacios de formación especializada y networking.

Desde su lanzamiento en 2022, Media Camp ha realizado cerca de 16 ediciones en Perú y Colombia, con más de 670 personas capacitadas. De acuerdo con la compañía, desde inicios de 2024 más de 230 participantes han sido vinculados laboralmente a PGD en ambos países tras su paso por el programa.

“En PGD sabemos que en Perú sobra el talento. Con el Media Camp buscamos ofrecer una vitrina para que los profesionales proyecten su carrera hacia un entorno internacional. Haber contratado a más de 230 personas desde el 2024, es la prueba de que nuestro compromiso con la empleabilidad es real, buscando a los mejores para que crezcan con nosotros y trabajen con las grandes empresas que mueven la industria” Menciona Alejandro Reyes, Talent Director de Publicis Global Delivery.

Los interesados en participar podrán postularse a diferentes roles, entre ellos están:

Media Planning Analyst: https://www.linkedin.com/jobs/view/4401526477/?trk=mcm

Media Billing Analyst: https://www.linkedin.com/jobs/view/4401525650/?trk=mcm

Media Buying Analyst: https://www.linkedin.com/jobs/view/4401539110/?trk=mcm

Media Taag Analyst: https://www.linkedin.com/jobs/view/4401534154/?trk=mcm

Media Performance Analyst: https://www.linkedin.com/jobs/view/4401532381/?trk=mc

Media Client Ops Analyst: https://www.linkedin.com/jobs/view/4401531507/?trk=mcm

Por otro lado, los requisitos para estar en el PGD Media Camp son: contar con un nivel de inglés avanzado (B2+ o C1) y tener al menos un año de experiencia en la industria publicitaria en el área de especialidad correspondiente.

La organización indicó que, debido a la demanda proyectada, se prevé la realización de una nueva edición del Media Camp en Perú en los próximos meses, por lo que recomienda a los interesados mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

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