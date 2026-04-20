‘La Vorágine’, la producción más premiada de los India Catalina 2026

El elenco y equipo creativo de la producción se reunió en Cartagena para celebrar el éxito de la serie junto a la industria audiovisual colombiana durante la ceremonia, en la que recibió 6 premios.

a Vorágine, adaptación del clásico de la literatura colombiana de José Eustasio Rivera, se consolidó como la principal ganadora de los Premios India Catalina 2026 al obtener 6 galardones.

La Vorágine ya había sido incluida en el puesto número 7 del ranking de las 20 series en español que definieron el 2025 según The Hollywood Reporter. Además, Rolling Stone la ubicó entre las diez mejores series de Iberoamérica de ese mismo año.

La producción, realizada por Quintocolor en coproducción con Canal Telecafé, se impuso en categorías clave de los Premios India Catalina como Producción de ficción favorita del público y Mejor dirección de ficción, reafirmando su lugar como una de las apuestas más sólidas del audiovisual colombiano reciente.

En lo técnico, la serie obtuvo galardones en edición, diseño de vestuario, diseño de producción y dirección de fotografía, destacando su ambición estética y narrativa.

Con un total de 22 nominaciones, la serie partía como la gran favorita de la edición y confirmó las expectativas al liderar el número de galardones de la noche.

La ceremonia de premiación, celebrada el 18 de abril en Cartagena, reunió a lo más destacado de la industria audiovisual colombiana y fue transmitida por TNT, HBO Max y los canales regionales, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

Este reconocimiento marca un nuevo hito en el recorrido de La Vorágine, que un año atrás fue presentada por primera vez ante la industria en este mismo escenario. La serie fue emitida a través de los ocho canales regionales de Colombia con el apoyo de MinTIC y se encuentra disponible en HBO Max, donde se pueden ver sus ocho episodios.

El productor de la serie, Jorge López, señaló que estos reconocimientos confirman que la Televisión Pública es el escenario natural para contar nuestras historias más profundas: “Con La Vorágine demostramos que desde lo regional, y con el apoyo de los canales públicos, podemos crear contenidos de calidad mundial, que no solo ganan premios, sino que recuperan nuestra memoria cultural y nos devuelven el orgullo de ser colombianos”.

Premios ganados:

Mejor Dirección de Ficción: Luis Alberto Restrepo, Harold Ariza

Mejor Edición de Ficción: Alejandro Norehna, Anlly García Vásquez

Mejor Diseño de Vestuario: Rosita Cabal

Mejor Diseño de Producción de Ficción: Rosario Lozano

Mejor Dirección de Fotografía para Ficción: Sergio García

Mejor Producción de Ficción Favorita del Público: Rosmary Muñoz

También le puede interesar: Google lanza plataforma para seguir elecciones en Colombia