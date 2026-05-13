Natura Aura Alba llega con experiencias sensoriales junto a Lök Foods

Natura presentó Aura Alba en diferentes centros comerciales del país a través de una activación experiencial desarrollada en alianza con Lök Foods. La propuesta buscó acercar la fragancia a los consumidores mediante espacios sensoriales inspirados en las tendencias actuales, donde la rosa blanca, distintivo del producto, fue el eje principal de la experiencia.

Estos espacios, no solo eran un espacio de venta sino de integrar a la perfumería y la degustación, al llevarlas al punto de que las notas olfativas de la fragancia llegaran al paladar.

¿Como es el recorrido?

La experiencia se desarrolló en stands ubicados estrategicamente ede los centros comerciales, donde participan perfumistas de la marca y un experto en chocolates, quienes guíaban a los asistentes en un recorrido sensorial. A través de la degustación de chocolates diseñados específicamente para la activación, los consumidores podían conocer la composición de la fragancia antes de olerla. Si bien, la combinaciónde ambos productos parece no ser tan comun para el consumidor de a pie, según natura, han logrado un gran impacto.

‘’Eso es lo más complicado, porque las personas pasan por el frente, pero les cuesta entrar y acercarse. Sin embargo, cuando empiezan a ver que es una experiencia y no solamente pasar a oler un perfume, porque eso lo pueden hacer en la tienda, sino que se dan cuenta de que hay algo más detrás, que es esta experiencia sensorial, ahí es donde se animan a venir, probarla y comprarla. La verdad, hemos tenido muy buenas ventas y eso también nos tiene súper felices con este lanzamiento,’’ destacóLaura Jácome, gerente de perfumería en Natura para la región Andina.

Aura Alba está construida a partir de tres notas: entrada, cuerpo y salida. Cada una de ellas fue traducida en un chocolate con características particulares. La nota de entrada, asociada a lichi y miel, se representa en un chocolate con perfil frutal y suave. La nota de cuerpo está centrada en la rosa alba de Bulgaria, ingrediente principal de la fragancia, y se refleja en un chocolate con notas florales. Finalmente, la nota de salida, compuesta por pachulí y sándalo, se presenta en un chocolate de mayor intensidad.

El desarrollo de los chocolates se realizó en conjunto con Lök Foods, a partir de pruebas que permitieron alinear el perfil sensorial del cacao con las notas del perfume. Para ello, ‘’Nuestro consumidor colombiano hasta ahora está empezando a consumir chocolates con porcentajes más altos de cacao. Por eso tomamos porcentajes no tan intensos, sin llegar al 100 %, que es el más fuerte. Empezamos con un equilibrio entre 70 %, 72 % y 92 %. Uno está endulzado con miel y otros con distintas notas, para ir entendiendo ese sensorial y que no fuera tan fuerte o tan disruptivo para el consumidor’’, agregó Ivonne Muñoz, gerente de marketing de Lök Foods.

El proceso a llegar a este espacio final con el consumidor, fue a travéz de incorporar elementos de neuromarketing, los cuales se lograba asociar entre aromas, sabores y estímulos visuales en la experiencia inmersiva. La rosa, como ingrediente central, se integra en diferentes puntos de la experiencia para reforzar su reconocimiento. Adicionalmente, durante la activación, los consumidores podían acceder a beneficios por la compra del producto, como bonos de descuento y bolsos con elementos asociados a la fragancia y la rosa.

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