JBL impulsa el audio inteligente e inmersivo con nuevas tecnologías de sonido

El avance del audio inmersivo y la inteligencia artificial está redefiniendo la experiencia sonora en el entretenimiento. En este contexto, JBL desarrolla dispositivos que integran sonido espacial, potencia y procesamiento inteligente.

En un contexto en el que la experiencia sonora adquiere un papel central en el entretenimiento, la industria del audio avanza hacia desarrollos tecnológicos orientados a ofrecer experiencias más inmersivas y adaptadas a los hábitos actuales de consumo. Desde la música hasta el cine en casa y los videojuegos, los dispositivos buscan integrar mayor precisión, potencia y capacidad de personalización.

El audio inmersivo, también conocido como audio espacial, se enfoca en recrear entornos tridimensionales en los que el sonido proviene de diferentes direcciones. Este enfoque permite una percepción más profunda y envolvente, situando al usuario en el centro de la experiencia sonora.

En este escenario, JBL continúa desarrollando su portafolio con dispositivos que integran procesamiento inteligente, algoritmos avanzados y configuraciones acústicas optimizadas, orientados a distintos contextos de uso.

Dentro de su portafolio, el JBL Boombox 4 se presenta como un altavoz portátil diseñado para ofrecer mayor potencia y claridad en la reproducción. El dispositivo incorpora dos altavoces de mayor tamaño, dos tweeters y tres radiadores pasivos, lo que permite ampliar el rango sonoro.

Entre sus características, incluye AI Sound Boost, una tecnología que analiza la música en tiempo real para ajustar el sonido y reducir la distorsión, incluso en niveles altos de volumen. Además, el equipo ofrece hasta 34 horas de reproducción, con la posibilidad de extender este tiempo mediante funciones adicionales de gestión de batería.

Para el entretenimiento doméstico, la JBL Bar 1000MK2 está orientada a la reproducción de audio envolvente. El sistema integra altavoces ascendentes y traseros inalámbricos que permiten configurar una experiencia tridimensional compatible con Dolby Atmos.

El dispositivo cuenta con un diseño modular que incluye altavoces desmontables, facilitando su ubicación en diferentes espacios sin necesidad de cableado adicional. Asimismo, incorpora un subwoofer inalámbrico que refuerza las frecuencias bajas en contenidos audiovisuales.

En el segmento de audio personal, los JBL Sense Pro incorporan un diseño abierto que se ajusta a la oreja sin aislar completamente el entorno. Este formato permite combinar la reproducción de contenido con la percepción del sonido ambiental.

Los auriculares integran tecnología de sonido espacial, que amplía la sensación de profundidad incluso en contenidos estéreo. Para llamadas, incluyen múltiples micrófonos y sistemas de procesamiento que buscan mejorar la claridad de la voz y reducir el ruido externo, apoyados en algoritmos de inteligencia artificial y sensores de vibración.

El desarrollo de soluciones que combinan audio espacial, inteligencia artificial y configuraciones acústicas responde a una evolución en las formas de consumo de contenido. En este contexto, la integración de estas tecnologías continúa ampliando las posibilidades del sonido en distintos entornos, desde el uso portátil hasta el entretenimiento en el hogar y el audio personal.

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