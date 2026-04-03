Aruma aterriza en Zona T con marcas virales e internacionales

Aruma continúa consolidando su presencia en Colombia con la apertura de su tienda número 30 en la Zona T de Bogotá, uno de los epicentros donde hoy convergen la moda, el lifestyle y las tendencias.

Más que una expansión física, este hito refleja un cambio en la forma en que las personas se relacionan con un consumo más explorativo, más informado y profundamente influenciado por lo que sucede en el entorno digital.

Ese cambio se hace evidente en las cifras. En menos de un año, la marca ha logrado presencia en 10 ciudades del país, alcanzando 30 tiendas en Colombia y generando más de 200 empleos, como parte de una operación con presencia internacional y más de 190 tiendas en la región. Este crecimiento responde a una lectura clara del consumidor actual, que ya no solo busca productos, sino acceso, inmediatez y conexión con tendencias globales.

Hoy, gran parte de esas tendencias nacen en plataformas como TikTok, donde los productos virales definen la conversación y marcan la pauta de consumo. Frente a esto, Aruma ha apostado por acortar la distancia entre lo que el consumidor ve en digital y lo que puede encontrar en el mercado local, integrando en su portafolio muchos de esos productos que se vuelven tendencia a nivel global, facilitando su acceso en el país y llevándolos a un entorno físico donde pueden ser probados y descubiertos.

“Hoy vemos un consumidor mucho más informado, que llega a tienda después de haber visto tendencias en redes sociales y que quiere encontrar esos productos de forma inmediata. Nuestro objetivo es precisamente conectar ese mundo digital con una experiencia física donde pueda explorar, probar y decidir con libertad”, afirma Adelaida Arango, Gerente General.

Esta visión se traduce en una propuesta omnicanal que convierte cada tienda en un espacio de descubrimiento constante. Con un portafolio que supera las 120 marcas y múltiples categorías desde maquillaje y skincare hasta dermocosmética, belleza coreana, capilar, fragancias y accesorios, la marca responde a una lógica de consumo más abierta, donde la exploración es parte fundamental de la experiencia.

La tienda de Zona T materializa este concepto en un espacio de aproximadamente 130 m², uno de los más amplios de la marca en el país, diseñado para un recorrido intuitivo que inicia con productos en tendencia y novedades, y avanza por cada categoría de forma fluida hasta llegar a zonas de compra por impulso. Este formato no solo amplía la oferta, sino que redefine la relación con el retail de belleza tradicional.

“La apertura de esta tienda en Zona T representa mucho más que un nuevo punto de venta; es una apuesta por consolidar nuestra presencia en uno de los sectores más relevantes en términos de visibilidad, tráfico y conexión con el consumidor. Es un espacio donde elevamos la experiencia y ponemos en evidencia la evolución de nuestro formato en Colombia”, señala Adelaida Arango, Gerente General.

La elección de esta ubicación responde precisamente a esa intención de insertarse en un entorno donde la belleza se cruza con el estilo de vida. En una zona que concentra marcas globales, propuestas gastronómicas y experiencias urbanas, Aruma se posiciona como un actor relevante dentro de una conversación más amplia, donde el consumo está cada vez más ligado a la experiencia.

Este contexto también impulsa sus proyecciones de crecimiento. La marca espera cerrar 2026 con al menos 75 tiendas en Colombia y alcanzar 200 tiendas a 2029, consolidando su posicionamiento como un destino integral de belleza en el país.

Más allá de las cifras, el diferencial está en su capacidad de interpretar el momento cultural. En un mercado donde el consumidor es cada vez más curioso, experimental y conectado, Aruma entiende que la belleza ya no se define únicamente por el producto, sino por la experiencia que lo rodea.

En ese punto de encuentro entre lo viral, lo accesible y lo tangible es donde la marca busca consolidarse: un espacio donde las tendencias dejan de ser contenido para convertirse en algo que se puede vivir.

También le puede interesar: KitKat transforma un robo de 12 toneladas de chocolate en una maniobra de publicidad y PR