Ford Motor Colombia lanza Ford App, su plataforma digital inteligente

En el marco del lanzamiento, Ford Colombia presentó la nueva Ford Territory Trend Completamente Híbrida, versión que se suma a la Titanium, lanzada en noviembre de 2025.

La industria automotriz en Colombia continúa incorporando herramientas tecnológicas y procesos digitales. De acuerdo con WCAR, compañía especializada en soluciones tecnológicas para la compra y venta de vehículos, aspectos como la experiencia digital y la transparencia de la información han ganado relevancia en la toma de decisiones de los compradores.

A partir de ello, Ford Motor Company en Colombia presentó Ford App, una plataforma digital diseñada para conectar a los usuarios con sus vehículos. La aplicación activa a más de 13.000 unidades vendidas en el país desde 2023 que cuentan con módem integrado.

Entre sus funcionalidades se encuentran el encendido y la climatización remota del vehículo, la localización en tiempo real, el desbloqueo de puertas, el agendamiento de citas de servicio y el acceso a una guía interactiva del automóvil.

“Nuestra transformación es un reflejo de cómo evolucionan nuestros clientes; por ello, el lanzamiento de Ford App entrega una dimensión totalmente nueva a la relación entre el usuario, su vehículo y nuestra marca. Nuestro portafolio ya cuenta con un módem integrado de fábrica, hoy podemos ofrecer funciones de vanguardia que simplifican y elevan el día a día de los colombianos”, afirmó Nicolás Merlano, gerente nacional de ventas para Ford Motor Colombia.

La aplicación también hace parte de una estrategia basada en el análisis de datos. A través de su uso, la compañía recopila información sobre hábitos de uso, preferencias de servicio y patrones de comportamiento de los usuarios.

“La app nos permite entender el uso que cada cliente le da a su vehículo, qué servicios necesita y cuándo los necesita. Con esa información podemos anticiparnos a sus necesidades, enviarle recordatorios de mantenimiento personalizados, ofrecerle beneficios relevantes y crear una experiencia única para cada persona. Se trata de usar los datos para conocer mejor a nuestros clientes”, señaló Paula Perrotta, customer experience & Ford App senior manager para Ford Suramérica.

Ford App se integra al programa “Mis Experiencias Ford”, que agrupa servicios como agendamiento online, pickup & delivery y servicio móvil, además de funcionalidades orientadas a la personalización, como recordatorios de mantenimiento y canales de atención exclusivos.

El aplicativo está disponible para dispositivos iOS y Android. Las funciones de conectividad en tiempo real están habilitadas para modelos 2024 en adelante que cuentan con módem integrado.

En el mismo anuncio, la compañía informó la llegada de la nueva Territory Trend Híbrida al mercado colombiano, que se suma a la versión Territory Titanium Híbrida presentada en 2025.

“Seguimos expandiendo nuestra oferta de vehículos electrificados. Con la versión Trend llevamos la avanzada tecnología híbrida a un segmento más amplio de consumidores, reafirmando nuestro compromiso con ‘The Power of Choice’: ofrecer alternativas para cada tipo de cliente y para cada necesidad”, indicó José Llanos, presidente de Ford para Colombia, Ecuador y Venezuela.

La Territory Trend Híbrida incorpora un sistema de propulsión híbrido autorrecargable que combina un motor a gasolina 1.5L turbo con un motor eléctrico, con una potencia combinada de 240 hp y 545 Nm de torque. El sistema permite una autonomía de hasta 1.200 kilómetros con un solo tanque de combustible.

En cuanto a equipamiento, incluye techo panorámico eléctrico, doble pantalla digital, conectividad inalámbrica con Android Auto® y Apple CarPlay®, asientos en eco-cuero con ajuste eléctrico, climatización bi-zona, apertura sin llave, iluminación LED y sistemas de asistencia a la conducción como parte del paquete Ford Co-Pilot 360™, que incorpora seis airbags, monitoreo de punto ciego y cámara trasera. La versión Titanium añade funciones como asientos calefaccionados y ventilados, cámara 360° y control de crucero adaptativo.

La nueva versión estará integrada a Ford App desde su entrega. La Territory Trend Híbrida estará disponible en Colombia a partir de abril de 2026, con un precio sugerido de $148.990.000 COP y una garantía de tres años.

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