COMvergence publica los resultados de Nuevos Negocios en Colombia – 2025

Según el Barómetro Global de Nuevos Negocios 2025 (NBB) de COMvergence, Mediabrands encabezó el ranking de nuevos negocios en Colombia durante 2025, tanto considerando como excluyendo retenciones. El grupo alcanzó un valor total de USD 48 millones, impulsado por la incorporación de cuatro nuevas cuentas, con un valor estimado de USD 10 millones. Entre las incorporaciones más relevantes se destacan Bayer, así como cuentas locales como la Federación Nacional de Cafeteros y Juan Valdez. Además, Mediabrands registró la segunda mayor tasa de retención entre los seis principales holdings del mercado, con un 88%, consolidando su liderazgo en el país.

En segundo lugar, se ubicó Omnicom Media Group (OMG), con USD 44 millones en nuevos negocios durante 2025. El grupo alcanzó la mayor tasa de retención del sector (90%), manteniendo cuentas clave como Tigo, Kimberly-Clark, Diageo y Alimentos Polar, entre otras, y sumando incorporaciones relevantes como BBVA.

Publicis Media ocupó la tercera posición, con la incorporación de siete nuevos clientes, entre ellos Nutresa, Kenvue y Essilor.

Ranking final de Nuevos Negocios en Colombia 2025 (incl. retenciones) – top 3 grupos

A nivel de agencias, Initiative lideró el desempeño entre las 17 compañías analizadas, impulsada por la retención de clientes estratégicos como Postobón, Sodimac, Banco Falabella y Didi.

Ranking final de Nuevos Negocios totales en Colombia 2025 – Top 5 agencias

En segundo lugar, se posicionó OMD, principalmente gracias a la adjudicación de Tigo y Kimberly-Clark. UM alcanzó la tercera posición apoyada en la retención de Nestlé, mientras que Havas Media se ubicó cuarta, respaldada por la adjudicación de varios clientes de inversión media. Starcom completó el Top 5, impulsada por la incorporación de Nutresa.

En total, COMvergence analizó 57 movimientos y retenciones de cuentas de medios en Colombia, que representaron una inversión de USD 140 millones. De los 56 anunciantes que revisaron sus vínculos con agencias durante el período, 17 anunciantes decidieron mantener su agencia, lo que equivale a USD 76 millones, es decir, el 54% del total de la inversión analizada en 2025.

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