“Promo La Nuestra”, la iniciativa de Colombiana para los hinchas del fútbol

Esta campaña entregará más de 500 premios e invita a los consumidores en el país a participar a través de las tapas de sus envases y un registro por WhatsApp. Entre los incentivos se incluyen cinco viajes dobles a Ciudad de México.

Colombiana La Nuestra, socio oficial de la Selección Colombia, presenta: “Promo La Nuestra”, una actividad dirigida a consumidores en el país que busca vincular la marca con el seguimiento y apoyo a la selección nacional. La promoción entregará 515 premios y se desarrollará a través de las tapas de los envases de la bebida. Entre los incentivos se incluyen cinco viajes dobles a Ciudad de México que se realizarán durante el mes de junio.

También entregarán 10 motocicletas NKD 125 de AKT, edición limitada denominada El Motor de lo Nuestro. Estos vehículos incorporan elementos gráficos asociados a Colombiana La Nuestra, como las alas del cóndor y los colores naranjado y amarillo.

Adicionalmente, la promoción contempla la entrega de 100 televisores, 100 asadores de barril de acero inoxidable y 300 camisetas de la Selección Colombia.

Para participar, los interesados deben ser mayores de edad y residir en Colombia. La mecánica consiste en adquirir las presentaciones de Colombiana en envases de vidrio y PET identificadas con la tapa amarilla de la promoción. Bajo cada tapa se encuentran códigos alfanuméricos que deben registrarse en la línea de WhatsApp +57 304 4389708.

El sistema de participación se basa en la acumulación de códigos. Los participantes que registren el mayor número de tapas válidas durante la vigencia de la actividad ocuparán las primeras posiciones del listado final y podrán acceder a los premios establecidos.

Según informa la compañía, el sistema de participación se basa en la acumulación de códigos: quienes registren el mayor número de tapas válidas durante la vigencia de la actividad serán los ganadores, según su posición en el listado final. La iniciativa estará vigente hasta el 30 de abril de 2026, con 515 premios. La información de la actividad está disponible en: Colombianalanuestra.com.co

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