VANS celebra 60 años y nombra a Beéle como embajador global

El artista colombiano Beéle es el nuevo embajador global de la compañía de calzado, en el marco de la conmemoración de sus 60 años, esta alianza fortalecerá su vínculo con la música, la cultura urbana y las comunidades creativas a nivel internacional.

En el marco de la conmemoración de sus 60 años, Vans anunció al artista colombiano Beéle como nuevo embajador global de la marca. La designación se da como parte de una estrategia que vincula a la compañía con expresiones culturales relacionadas con la música, la calle y la creatividad.

Con este nombramiento, Beéle se suma al grupo de artistas con proyección internacional que han asumido roles globales dentro de la marca, consolidando su presencia en escenarios fuera de Colombia.

Desde su fundación en 1966, Vans ha desarrollado su posicionamiento en torno a categorías como el skate, el arte, la música y el lifestyle, participando en distintas escenas culturales que han tenido alcance internacional. La marca ha estado presente en movimientos asociados al skateboarding y la cultura urbana en California, así como en expresiones musicales y artísticas en diferentes regiones.

En Colombia, Vans ha construido una comunidad vinculada a la creatividad urbana. En Bogotá, la marca cuenta con tiendas en centros comerciales como Andino, Centro Mayor, Gran Estación, Unicentro, Multiplaza y Outlet Las Américas. En Medellín, tiene presencia en espacios como El Tesoro y Mayorca.

El anuncio coincide con el lanzamiento de dos modelos: Upland y Knu Skool. Estas siluetas retoman elementos de diseño asociados a la década de los noventa, incorporando características como estructuras robustas y detalles visuales que dialogan con tendencias actuales.

Para la compañía, estos 60 años, reafirma su papel como plataforma cultural, conectando comunidades desde California hasta Colombia y demostrando que la autenticidad sigue siendo su mayor legado.

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