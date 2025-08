Sebastián Wilhelm y Maximiliano Anselmo presidirán el jurado del Festival El Dorado 2025

El Festival El Dorado anunció a Sebastián Wilhelm y Maximiliano Anselmo como presidentes del jurado para este 2025. Los dos estarán al frente del panel de expertos encargado de evaluar y seleccionar las ideas más relevantes y efectivas del último año en Colombia.

Cabe recordar que tanto Wilhelm y Anselmo comenzaron su carrera en la agencia Agulla & Baccetti. En 2005 fundaron Santo, agencia que fue reconocida como “International Agency of the Year” por Advertising Age, y desde la cual desarrollaron campañas globales para marcas como Diesel, Vodafone, Unilever y Coca-Cola. Tras vender Santo a WPP, en 2022 fundaron Trans, una agencia independiente con estructura celular. A lo largo de su carrera, han sido reconocidos en festivales como Cannes Lions, D&AD, One Show y El Ojo de Iberoamérica, además de haber sido incluidos en listados como el de “50 personas más creativas del mundo”.

Por otro lado, El Dorado se llevará a cabo el 1.° y 2 de octubre en el Club Altos del Chicalá, en Anapoima. El festival incluirá una agenda académica que contempla talleres, seminarios y la participación de líderes internacionales. También contará con programas especiales enfocados en temas como equidad de género y desarrollo sostenible.

Según datos de IPG Mediabrands, la industria publicitaria en Colombia registró en 2024 un crecimiento del 8,3 %, con una inversión de 6,1 billones de pesos colombianos (aproximadamente 1,6 mil millones de dólares), lo que ubica al país entre los 40 mercados publicitarios más grandes del mundo.

Las inscripciones para ElDorado estarán abiertas hasta el 1 de septiembre, y podrán participar agencias de publicidad, agencias de medios, estudios de diseño, productoras, medios de comunicación, marcas y otros actores del ecosistema.

Para más información sobre el festival, inscripciones y acreditaciones se encontrará disponible en: www.festivaleldorado.com.

