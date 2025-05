Llega el Foro Región Caribe de P&M: industria, talento, e impacto

P&M presenta el Foro Caribe 2025, un encuentro que reunirá a líderes del marketing, las comunicaciones y la creatividad para debatir los desafíos y oportunidades de la industria en la región. Con un formato analítico, plural y periodístico, este foro será un espacio de reflexión y acción, donde las conversaciones no se quedarán en discursos, sino que buscarán detonar acciones y mostrar una radiografía de agencias, marcas, comunicadores, y universidades del sector.

El evento se realizará en el marco de Perrenque Creativo, el gran encuentro de la industria creativa del Caribe, impulsado por Agencia Pópuli, y tendrá lugar en el emblemático Pabellón de Cristal, frente al río Magdalena.

El evento arrancará a las 8:45 a.m. con las palabras de bienvenida a cargo de Eduardo Ortega del Río, CEO de Agencia Pópuli, quien contextualizará los desafíos y oportunidades de la industria creativa en el Caribe.

A las 9:00 a.m. dará inicio el primer panel: "Descifrando el perrenque creativo: el ADN de la industria en la Región Caribe", moderado por Carlos Fernando Vega, director general de P&M. Este diálogo contará con la participación de Octavio Buelvas, gerente de mercadeo de Jamar, Martín Orozco, director de Invamer, Eduardo Ortega del Río, director de Pópul) y Shirley Suárez, directora de IKONOZÚ, quienes analizarán qué hace única a la industria regional y cómo potenciar su competitividad.

A las 9:30 a.m. llegará el momento disruptivo con "Érase una vez un pez", la charla del reconocido Andrés López quien dirige la agencia Idéalo Pez, quien compartirá una perspectiva fresca sobre creatividad y narrativas auténticas desde su experiencia como comediante y emprendedor.

El segundo panel "El brief del mañana: ¿Quién lo está escribiendo hoy?" iniciará a las 9:50 a.m. bajo la moderación de Juanita Rico, directora de contenidos de P&M. Aquí debatirán Magda Galindo, vicepresidenta de financiación no bancaria de Promigás, Andrés Felipe Domínguez, director de 99 & Partners, Mavy Gutiérrez, directora de Scala Learning y Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla sobre las nuevas reglas del juego en formación de talento y adaptación tecnológica.

El cierre estará a cargo del panel "Del Like al impacto: La sostenibilidad como eje de la comunicación de marca" a las 10:20 a.m., donde Juliana Rincón, directora de sostenibilidad de Litoplás, María Patricia Dávila, fundadora y directora de Davila publicidad y María del Pilar Palacio, directora de comunicaciones de Uninorte y otros invitados revelarán cómo las marcas pueden generar valor real más allá del greenwashing.

Lugar: Pabellón de Cristal, Malecón del Río (Barranquilla).

Fecha: 28 de mayo de 2025.

Organizan: P&M en alianza con Perrenque Creativo.

También te puede interesar: Así se vivió el eCommerce Day Colombia 2025