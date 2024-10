COP16 y el compromiso empresarial con la restauración de ecosistemas

La biodiversidad se ha convertido en un tema de creciente interés empresarial, especialmente desde la firma del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (MGB). Este acuerdo busca promover la conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible. Como resultado, los líderes económicos mundiales han comenzado a explorar oportunidades que les permitan cuidar el medioambiente mientras mantienen e incrementan su rentabilidad.

Colombia está alineada con este acuerdo, y el próximo mes de octubre, Cali será sede de la COP16, donde los países firmantes del MGB se reunirán para delinear estrategias que permitan cumplir con las 23 metas de biodiversidad establecidas. Según el informe "ABC del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal: agenda global, retos y oportunidades en Colombia", el 15% de las empresas colombianas identifican la adaptación a temas ambientales como un desafío interno crucial.

El informe proyecta que, para 2050, las organizaciones deberán innovar para reducir su impacto ambiental, aumentar su contribución financiera a la protección del medioambiente y restaurar el 30% de los ecosistemas degradados por actividades productivas.

EY Colombia, basándose en este reporte, destaca que la COP16 será fundamental para la implementación de iniciativas que frenen la pérdida de biodiversidad a nivel global. Como país anfitrión y segundo más biodiverso del mundo, Colombia tendrá un papel crucial en las decisiones para la conservación del planeta.

En este contexto, EY resalta tres metas del MGB que los líderes empresariales deben considerar en su toma de decisiones en los próximos meses:

aunque el sector privado no es la fuente principal de este financiamiento, se espera que las empresas inviertan en fondos de impacto y otros instrumentos financieros, apoyados por incentivos como pagos por servicios ecosistémicos, bonos verdes y créditos para la biodiversidad.

Sin embargo, a pesar de la creciente relevancia de la sostenibilidad, la percepción del cambio climático como una prioridad aún es limitada entre las empresas de América Latina. De acuerdo con la encuesta "Panorama de las empresas latinoamericanas sobre ESG 2023" realizada por EY, solo el 36% de los líderes en la región considera que el cambio climático es una preocupación actual para sus organizaciones.

En Colombia, el porcentaje es algo más alto, con un 48% de las empresas priorizando los temas de cambio climático. Este contraste entre la presión regulatoria internacional y la percepción empresarial en Latinoamérica resalta la necesidad de un cambio de enfoque en la gestión de riesgos y la adopción de estrategias más robustas para enfrentar el cambio climático, especialmente en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

"La COP16 no es solo un evento diplomático; es un punto de inflexión social, económico y político a nivel global. Estamos hablando de un rediseño completo de las reglas del juego para que las empresas no solo se adapten, sino que lideren con innovación. Este es un momento clave para que los líderes empresariales tomen acciones visionarias que asegurarán no solo el éxito de sus compañías, sino también un legado positivo para las generaciones futuras", señaló Patricia Mendoza, Socia de Auditoría de EY Colombia.