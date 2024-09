Findasense presenta estudio sobre tendencias Cross-Generacionales en la industria de alimentos y bebidas

Findasense, ha revelado un estudio global sobre las tendencias y hábitos de consumo en la industria de alimentos y bebidas que atraviesan las generaciones, desde los Baby Boomers hasta la Generación Alpha. Este estudio, que duró dos años y medio, se ha desarrollado en tres países: España, México y Colombia, y con estos resultados buscan comprender cómo las expectativas del consumidor están evolucionando y varían entre las diferentes generaciones.

“A lo largo de este extenso estudio subrayamos la importancia de comprender las tendencias emergentes en la industria de alimentos y bebidas y su impacto en la experiencia del cliente. Entendemos que las marcas que se adapten a estas tendencias y respondan a las cambiantes expectativas de los consumidores podrán mejorar su CX, fortaleciendo así la fidelidad a la marca”, comenta Joserra López Grañeda, CEO Global y Director General de Findasense EMEA.

Dentro de uno de los capítulos del estudio, se destaca el análisis de las “Nuevas claves en los procesos de decisión” la tendencia de ‘YOLO Food’ (You Only Live Once), que refleja el goce de vida como un driver esencial. En tiempos de incertidumbre, las personas se permiten vivir y ser indulgentes consigo mismas, y la comida juega un rol crucial en este comportamiento. Este fenómeno, conocido como YOLO Food, ha generado 125,100 menciones en total, distribuidas en un 59% en España, 33% en México y 8% en Colombia.

“El consumo indulgente se ha convertido en una respuesta natural a la incertidumbre global. Las personas priorizan el presente y disfrutan de momentos sin preocuparse tanto por el futuro, lo que se refleja claramente en sus elecciones de alimentos y bebidas. El goce de la vida y la indulgencia se han convertido en elementos esenciales en el comportamiento del consumidor”, explica Zalma Piña, Global Strategy Lead de Findasense.

Tras enfrentar una pandemia, conflictos bélicos y una crisis económica global, las personas han desarrollado un mindset de incertidumbre, priorizando el presente y disfrutando momentos sin preocuparse tanto por el futuro. Este comportamiento se refleja en el consumo de alimentos y bebidas, con una marcada preferencia por productos que promueven la indulgencia personal, dejando en segundo plano la salud o la nutrición.

A nivel global, el 29% de los consumidores gasta regularmente en “autoregalos” o caprichos, mientras que el 19% realiza compras compulsivas a menudo. Este patrón de consumo indulgente se observa también en categorías específicas como las comidas rápidas, los dulces y las bebidas alcohólicas, que cobran relevancia ante esta necesidad de disfrutar. Las comidas rápidas son especialmente populares entre las generaciones más jóvenes, con un 25% de la Generación Z consumiéndolas regularmente, comparado con el 8% de los Baby Boomers. En cuanto a los dulces, el chocolate es un favorito, comprado mensualmente por el 60% de los Baby Boomers, el 62% de la Generación X, el 60% de los Millennials y el 53% de la Generación Z.

La compra de cerveza también muestra una tendencia generacional, con un 43% de los Baby Boomers comprándola mensualmente, en comparación con el 51% de la Generación Z. En las conversaciones, las personas invitan a otras a disfrutar cada momento de la vida sin reprimirse, con la gastronomía desempeñando un papel central. En España y México, las marcas ofrecen productos y servicios enfocados en brindar goce y disfrute a los consumidores. En Colombia, este disfrute se centra en momentos compartidos con amigos o familiares.

También le puede interesar: Ramo y Juan Valdez lanzan Tradición Selecta Café