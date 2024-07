Social Hub, la nueva propuesta de Digitas

El enfoque de un Social Hub va más allá de una estrategia digital convencional; representa un compromiso con la innovación continua y la creación de contenido significativo que inspira interacción activa. Este modelo no estaría completo sin la colaboración de un equipo multidisciplinario de creativos, estrategas y gestores de cuentas, quienes trabajan sinérgicamente para captar y mantener la atención del público objetivo.

Colombia se posiciona como un país altamente participativo en redes sociales, con 36,70 millones de usuarios que representan el 70,3% de la población total, según el informe de We Are Social 2024. Este contexto subraya la relevancia del Social Hub de Digitas, el cual no sólo se focaliza en fortalecer la conexión entre las marcas y su audiencia, sino que también redefine cómo estas interactúan en el panorama digital.

Una iniciativa destinada a fortalecer la presencia digital de las marcas es uno de los sellos de Digitas, liderada por Margarita Anaya, Social Media Strategist Lead, y Juan David Pinzón, director del Social Hub. Este equipo está preparado para revolucionar la manera en que las marcas se conectan con su audiencia a través de los canales digitales.

Este equipo con una combinación única de habilidades y experiencia. Margarita, reconocida por su enfoque meticuloso y su capacidad para liderar estratégicamente la presencia digital de marcas clave, establece un estándar elevado en la creación de experiencias digitales. Por otro lado, Juan David Pinzón aporta una trayectoria destacada en creatividad y liderazgo estratégico, fundamentales para la conceptualización y ejecución innovadora del Social Hub.

"En un mundo donde la publicidad tradicional ya no es vista de la misma forma, el Social Hub se convierte en un puente vital hacia nuestra audiencia, utilizando plataformas como TikTok y colaboraciones con creadores de contenido para crear conexiones auténticas y significativas", destacóJuan Pinzón, director de cuentas del Social Hub en Digitas Colombia.

"El Social Hub representa más que una estrategia digital; es un compromiso con la innovación constante y con la creación de contenido que resuena genuinamente con nuestra audiencia.", añadió Margarita Anaya, Social Media Strategist Lead del Social Hub en Digitas Colombia.

Esta nueva área marca un paso significativo en la estrategia de Digitas Colombia para sus marcas, demostrando su capacidad de liderar en la era digital mediante iniciativas que no sólo se adaptan, sino que también anticipan las tendencias del mercado.

También te puede interesar: Más de 100 empresas colombianas se han sumado al movimiento de ‘Empresas B’