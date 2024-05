P&M abre el Call for Speakers para el Marketing Conference Latam 2024

Aunque los profesionales del marketing están preocupados por las consecuencias de una posible recesión económica mundial, también hay optimismo en cuanto al clima empresarial y a los presupuestos.

Según el informeThe Voice of the marketeer 2024 de Warc, dos tercios (61%) de los marketeros esperan que los negocios mejoren en 2024, en comparación con 2023. Sin embargo, el panorama no ha sido sencillo.

En este contexto, los marketeros buscan formas de empoderarse y de afianzar su rol en sus compañías sin olvidar que el mundo vive un escenario de tecnologías que liberan y facilitan muchos de sus procesos.

Parte de ese camino implica que el sector entero gire hacia un modelo de pensamiento estratégico y transformador, que ponga al consumidor en el centro, y que trace la ruta del crecimiento de los negocios de forma paralela con el bienestar del mundo, de las sociedades, y de las personas.

Queda claro que, si bien hay herramientas que pueden aportar al mercado, el liderazgo y conocimiento de los mercadólogos es clave, así como su entendimiento del consumidor.

Para lograr lo anterior, en el Marketing Conference Latam 2024: la supremacía de lo humano, se presentarán actualizaciones y nuevos modelos de gestión a través de las cinco líneas temáticas del evento:

“Technology Boosters”:

La tecnología está revolucionando los procesos de los equipos y líderes de mercadeo. Un marketero que no la vea como una forma de optimizar y potenciar sus estrategias, puede estar negándose al presente y futuro de la profesión. En esta línea se explorarán todos los boosters que ofrece la tecnología para el mercadeo como (se mencionan algunas a continuación)

Inteligencia Artificial en todas sus formas

Analítica y data

Cookieless y First Party Data

CRM

Bots

Voice y audio search

Realidad Aumentada y Realidad Virtual

Featured Snippets

Marketing conversacional

Dark Social Marketing

Video Marketing

5G

Omnicanalidad y multicanalidad:

En un mundo en el que el contenido, sus canales, formatos y estrategias son definitivos para la relevancia de las compañías y agencias, los marketeros deben buscar calidad, continuidad y autoridad, por lo que sus canales y estrategias de contenidos no pueden fallar. Esta línea incluirá temas como:

Plataformas

Canales

Modelos de Omnicanalidad y de Multicanalidad

Cómo navegar las tendencias

SEO y SEM

Creatividad

Innovación

Go to Market

Marketing de influenciadores

Liderazgo y Gestión:

En un año de policrisis, en el que se cuestiona la necesidad y relevancia de los CMO, saber liderar es clave. Esta línea temática abordará temas como:

Los retos de trabajo del marketero y su equipo

Modelos de gestión

Permanencia en las compañías (Retención de talento)

Habilidades blandas

Buenas prácticas

Cómo abordar la crisis de confianza

Corazón, mente y decisión del consumidor:

Está comprobado que los consumidores actuales no sólo deciden qué compran, cuándo si los valores de las marcas son coherentes con los suyos. Además, los consumidores también exigen productos, servicios y estrategias que les aporten a su bienestar y calidad de vida. Esta línea temática reflexionará sobre temas como:

La rebeldía y autonomía del consumidor

Las necesidades del consumidor

Las diferentes estrategias para abordarlo

formatos y canales según las diferentes generaciones

La Gig Economy

La Silver Economy

Sostenibilidad, el reto ineludible:

La sostenibilidad ya no puede ser un valor agregado para las empresas. En su concepción amplia, incluye también conceptos de equidad, inclusión y diversidad y aboga por un cambio radical que no da espera. El rol de las compañías y de los marketeros en este contexto es urgente. Si no cambian el business as usual, no solo será más difícil lograr sus objetivos, sino que ahondará la crisis planetaria. Esta línea incluirá temas como:

Sostenibilidad

E.S.G

Equidad, diversidad e inclusión

Buenas prácticas

Casos de éxito ( que se demuestren con métricas y cifras)

Modelos de negocio

El plazo para postularse como conferencista del Marketing Conference Latam 2024: la supremacía de lo humano, en alguna de esas líneas temáticas es desde el 29 de mayo hasta el 25 de junio de 2024.

Para postularse escriba al correo vtrujillo@revistapym.com.co con los siguientes datos:

Nombre y apellido

Cargo y empresa

Correo

Número celular

Propuesta de su conferencia en máximo dos párrafos y línea temática dentro de la que estaría.

