EXTE premia a H&M, Johnnie Walker y Mondelez en los SunAwards 2023

H&M, Johnnie Walker y Mondelez fueron galardonadas con los premios Oro, Plata y Bronce, respectivamente, en el certamen de SunAwards 2023, organizado por EXTE en la Región Andina. Estos reconocimientos destacan a las tres mejores campañas del año pasado, evaluadas en base a criterios basados en KPI’s como innovación y creatividad. La competencia contó con la participación de campañas de Ecuador, Perú y Colombia.

El jurado estuvo compuesto por destacadas figuras de la industria publicitaria, entre las que se incluyen Borja Valdivieso, Head of Digital, y Javier Martínez Estradé, Head of Creative de EXTE; Beatriz Hernández, Directora del IAB Perú; Paola Restrepo, Directora de IAB Colombia; Charlie Tolmos,Director Creativo de McCann Perú; y Orlando Brigante, Director Creativo de At Beta Ecuador.

Los premios dieron reconocimiento a anunciantes y agencias que confiaron en las soluciones tecnológicas y creativas de EXTE (SunMedia) para obtener métricas de alcance exitosas. Con la tecnología de EXTE las marcas consiguen visualización en inventario premium con 22% de mejor viewability que la media del mercado y 27% mejores métricas en KPIs como atención.

“La celebración de los SunAwards significó un paso más en nuestra consolidación como líderes de la industria en creatividad y tecnología y es que justamente nuestro nuevo nombre EXTE significa excelencia tecnológica y es el lugar donde la tecnología y la creatividad se encuentran para crear las campañas más potentes. Para este año tendremos muchas más novedades, así que invitamos a nuestros clientes y agencias a estar atentas”, sostuvo Úrsula Rodríguez, Managing Director Región Andina de EXTE.

Las campañas ganadoras fueron:

Campaña ganadora de oro: H&M (Colombia) con la solución The Brave Content

La marca se llevó el Premio de oro al trabajar con el hub de Content EXTE studio, y su solución The Brave Content, para difundir la nueva colección de temporada de hombres. Para brindar contenido de valor a su audiencia, se creó un contenido compuesto con imágenes de la colección, consejos de uso e información de las prendas dándole contenido de valor para el target, así como tips para el uso de la colección.

Campaña ganadora de plata: Diageo con JOHNNIE WALKER (Perú) con el formato ACE Parallax Reveal

El ganador del premio plata fue Diageo Perú, con la campaña de Johnnie Walker y el formato ACE Parallax Reveal, un formato que genera intriga al desafiar al usuario a hacer scroll para descubrir un elemento, y así logra que el usuario interactúe con el anuncio y capta su atención.

Campaña ganadora de bronce: MONDELEZ COLOMBIA con el formato ACE WRAP + Interactive Dual

Por último, el premio de bronce lo recibió la campaña de Mondelez Colombia realizada por Mondelez Chile usando el formato WRAP Interactive dual, un formato skin con amplias posibilidades de personalización, que capta la atención del usuario y genera recordación de marca.

