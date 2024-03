“Encontrar su personalidad es esencial para las marcas”, Tristen Norman

Tristen Norman, head of creative of Getty Images for the Americas, estuvo en el evento Gema 2023 y habló sobre la autenticidad en la era de la inteligencia artificial. P6M la entrevistó, y estos son algunos de los puntos que mencionó:

Norman afirmó que es clave que es clave que la industria de la publicidad el mercadeo y las comunicaciones reconozca el alcance y la velocidad a la que se están generando las diferentes innovaciones, como la inteligencia artificial generativa, ya que, para ella, nunca habido tanto dinamismo, así como ansiedad y escepticismo. Por eso es necesario que todos los actores hagan una pausa y entiendan qué quieren ser para lograr crear marcas, mensajes y estrategias auténticas.

Frente a la pregunta sobre qué opina sobre el anuncio de Fortune de incluir en su lista de Fortune 500 a los directores de mercadeo, dijo que le parece una locura, ya que los cmo son el corazón de las marcas y de lo que significa conectar emocionalmente ocn los consumidores. Añadió que las herramientas, existentes y nuevas, pueden ayudar a los directores de mercadeo a contar historias significativas.

En su conferencia habló sobre el concepto de espacios de calma, que son espacios que le permiten a las personas hacer una pausa y calmarse en medio de un mundo en el que las redes sociales son abrumadoras. Se trata de "retiros" digitales.

Norman puntualizó que, aunque en su vida prefiere la creatividad, tenemos que romper el paradigma de que la creatividad perjudica la efectividad ya que se necesita ser creativo para ser eficiente, y se necesita ser eficiente para lograr una creatividad con sentido.

