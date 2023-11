Festival Estéreo Picnic 2024: Un mundo distinto de sonidos y experiencias Inolvidables

La música en vivo es el puente que conecta el pasado y el futuro, pero sobre todo, es la manifestación más poderosa del presente. Es en este ahora vibrante y lleno de energía, el Festival Estéreo Picnic presenta su decimotercera edición, prometiendo una experiencia única e inolvidable. Patrocinado por Johnnie Walker, el #FEP2024 se llevará a cabo durante cuatro días mágicos, del 21 al 24 de marzo, en un lugar que se convertirá en el epicentro de la música en vivo: Un Mundo Distinto.

Para este año, el cartel es una amalgama de géneros y estilos que prometen satisfacer todos los gustos y preferencias musicales. Entre los artistas destacados de este año, está Feid, Blink-182, Paramore, SZA, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca, Hozier, The Offspring, Proyecto Uno, Greta Van Fleet, YSY A, ZHU, Phoenix, Grupo Frontera, y muchos más. Estos nombres, representantes de diferentes épocas y estilos, convergerán para crear un universo sonoro único que resonará en los corazones de los asistentes.

Uno de los momentos más esperados era el sueño de muchos fans de Blink-182, quienes ahora podrán disfrutar en vivo de la presencia de Tom, Mark y Travis en el marco del festival. Por otro laod, la banda Paramore, con la enérgica Hayley Williams a la cabeza, traerá el caos y la emoción del pop punk en su máxima expresión. La talentosa SZA hará su debut en "Un Mundo Distinto", cautivando a todos con su presencia y su performance.

M.I.A. llegará con su revolución creativa, cultural y política, mientras que Arcade Fire se presentará por primera vez, ofreciendo una experiencia única para los amantes del indie rock. El regreso de Placebo, después de 25 años, será otro de los momentos icónicos que marcará el Festival Estéreo Picnic 2024.

Pero la diversidad no se detiene en los artistas principales. El #FEP2024 contará con voces del ahora como Hozier, Dove Cameron, Gabriela Ponce, James Blake, Rina Sawayama, Omar Apollo, Nicolai Fella, Jaden, Susana Cala, Laura Pérez y Kevin Kaarl, entre otros. Además, los ritmos latinos se harán presentes con YSY A, Tainy, Proyecto Uno, Puerto Candelaria, Fruko y Sus Tesos o el Grupo Frontera.

La experiencia no se limita solo a la música; es por ello que los asistentes podrán sumergirse en los bajos de "El Presente" con artistas como The Blaze, Four Tet, ZHU, Black Coffee, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco y Overside.

"Este año hemos anunciado más de 50 preventas para nuestros clientes amantes de la música, abarcando diversos géneros. Estamos emocionados de ser parte, por noveno año consecutivo, del Festival Estéreo Picnic. Nos reencontraremos en esta cita anual y reafirmaremos nuestro compromiso con Un Mundo Distinto", aseguró María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval.

Para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas), se presenta el AvalPass de #ExperienciasAval, una oportunidad única para disfrutar de beneficios exclusivos en los eventos y conciertos del país. Con la tarjeta AvalPass, los asistentes podrán acceder a preventas exclusivas y otros privilegios.

La cuenta regresiva ha comenzado, y los boletos ya están a la venta en ETicket.co