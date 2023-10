La ANDA Colombia es anfitriona del encuentro latinoamericano de anunciantes

Hoy inició en Bogotá el Encuentro Regional de la World Federation of Advertisers WFA (por sus siglas en inglés, Federación Mundial de Anunciantes). Este evento reúne a los más destacados líderes de la industria de la comunicación comercial y es el escenario ideal para el diálogo sobre las tendencias globales y regionales enmarcadas en la colaboración colectiva de dicha industria.

El evento se centrará en temas prioritarios para la comunicación comercial. La primera jornada incluye sesiones como una discusión sobre la política de cumplimiento de leyes de competencia de la WFA y un análisis detallado sobre la efectividad del marketing y su impacto en el crecimiento empresarial. Los expertos compartirán los resultados de un estudio reciente sobre la cultura global de efectividad del marketing.

Stephan Loerke, CEO de la WFA, resaltó que, "Estamos muy felices de compartir con los líderes más destacados de la industria. El Encuentro Regional no solo refleja las preocupaciones comunes en nuestra industria a nivel mundial, sino también nos invita a un diálogo valioso y proactivo para abordar con determinación los desafíos emergentes que definirán nuestro futuro."

La ANDA Colombia presentará sus nuevas guías sobre Proclamas Ambientales y la relación anunciante agencia. Otro tema relevante en el evento será el papel de la inteligencia artificial (IA) en la creatividad publicitaria.

Además, por primera vez en la agenda, se incluirá la participación de CONARED, la Red de Entidades de Autorregulación de Latinoamérica y España. El evento también contará con la presencia de la directora global del Consejo Internacional para la Autorregulación Publicitaria (ICAS), Sibylle Stanciu-Loe.

Philip Pérez, presidente de la Cámara de Anunciantes de Argentina y vicepresidente Latam de la WFA, enfatizó que: "la comunicación comercial y el marketing son herramientas para alcanzar objetivos de negocios, y nuestro rol, como asociaciones, es crear un entorno favorable para que sean efectivas, funcionen bien y sean aceptadas por la sociedad. Encuentros como este nos brindan una visión de lo que está por venir, de las tendencias y de cómo podemos seguir agregando valor."

La segunda jornada, el 25 de octubre, continuará con conversaciones fundamentales sobre la política de cumplimiento de leyes de competencia de la WFA. Los asistentes también dialogarán sobre el marketing responsable en un mundo que exige un enfoque ESG (medioambiental, social y de gobernanza) en las operaciones de las empresas. Kim Drickx, Global Head of Digital Sustanability and DEI de L’Oréal y Stefanie Klinge Aspacher Creative, Neuro and Media Domain director de Kantar Colombia, entre otros, entregarán un estudio que analiza la importancia de alinear las políticas de marketing con las expectativas cambiantes de la sociedad.

La autorregulación publicitaria, particularmente en la industria alimentaria, será un tema de relevancia. Los expertos compartirán lecciones aprendidas y debatirán cómo fortalecerla en un entorno de cambio constante.

"Nos enorgullece que la Anda Colombia sea la sede de este importante Encuentro Regional. Esto nos brinda una oportunidad única para resaltar las diversas iniciativas que estamos impulsando en el país, siempre guiadas por una comunicación comercial responsable con altos estándares de cumplimiento. Entre ellas, destacamos especialmente la Huella de la Comunicación Comercial Responsable, que es una iniciativa que busca medir el trabajo de las organizaciones como referente de buenas prácticas.” Expresó Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA.

Sobre ANDA Colombia

La Asociación Nacional de Anunciantes - ANDA, es el único gremio que representa los intereses de los anunciantes en Colombia. Desde hace 4 años impulsa el desarrollo de la industria de la comunicación comercial, como motor de progreso para el país y como una actividad que estimula entre los anunciantes la generación de buenas prácticas en beneficio de un consumidor informado. En la actualidad la ANDA cuenta con 39 empresas afiliadas que se caracterizan por el manejo responsable de sus marcas bajo la efectividad y sostenibilidad.