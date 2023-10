NH Hotel Group impacta positivamente el planeta y cuida a las personas

Desde su posición como directora de comunicación, redes sociales y RSC para las Américas de NH Hotel Group, Jenifer Vanegas Valencia lidera proyectos enfocados en sostenibilidad ambiental y social que contribuyen al planeta y fomentan la equidad, la diversidad y la inclusión. Su liderazgo se caracteriza por la colaboración, el desarrollo del equipo y el aprendizaje continuo. A pesar de los desafíos globales de género, como la brecha salarial y los estereotipos de género, la marca promueve la igualdad y la diversidad, al reconocer el valor de las contribuciones de todos los profesionales, sin importar su género.

Como fruto del liderazgo de Jenifer, se han dado a conocer las acciones de sostenibilidad, pilar de la compañía. Se dedican a crecer con un propósito claro: impactar positivamente en el planeta y cuidar a las personas. A través de programas globales UP for planet y Up for people, trabajan todos los días para lograr estos objetivos.

Inspirados por la sostenibilidad, impulsados por el cambio

Up for planet: atención en tres áreas principales: la lucha contra el cambio climático y la promoción de la descarbonización; la gestión responsable de sus procesos y estándares operativos; y la garantía de una cadena de suministro sostenible.

Evolucionar en gestión de sostenibilidad en los hoteles: sus logros incluyen la obtención de certificados individuales de sostenibilidad en el 50 % de sus hoteles, el suministro global del 64 % de electricidad, desde fuentes renovables de energía, y la oferta de servicios como alquiler de bicicletas en 69 hoteles y puntos de carga para coches eléctricos en 64 hoteles.

sus logros incluyen la obtención de certificados individuales de sostenibilidad en el de sus hoteles, el suministro global del de electricidad, desde fuentes renovables de energía, y la oferta de servicios como alquiler de bicicletas en hoteles y puntos de carga para coches eléctricos en hoteles. Estándares operacionales: han logrado reducir 35 % el consumo de energía por noche de habitación, 24 % de consumo de agua por RN (room night) y 20 % de emisiones de carbono por RN (room night) (en comparación con 2022).

han logrado reducir el consumo de energía por noche de habitación, de consumo de agua por RN (room night) y de emisiones de carbono por RN (room night) (en comparación con 2022). Cadena de compras sostenibles: fortalecen su cadena de valor sostenible,a través de colaboraciones y acuerdos estratégicos con proveedores locales y organizaciones responsables. Han aumentado el volumen de compras a proveedores certificados en más del 70 % y las compras a proveedores locales en 89 %.

Up for people: los equipos tienen acceso a oportunidades de desarrollo profesional y bienestar, y la organización realiza campañas de voluntariado a través de programas como Together with love y Hoteles con corazón.

NH Hotel Group impulsa la diversidad y la sostenibilidad en tres frentes: un incremento de 147 % de inversión en la formación de los empleados y un aumento de 44 % de las mujeres en cargos directivos, clientes con servicio sostenible y comunidades con programas Together with love y Hoteles con corazón, que han donado 1.500 habitaciones anualmente desde 2005. Además, en América Latina, destacan programas como DowNHstate para la educación inclusiva, SiNHmiedo para la prevención del cáncer y AlliNH para la empleabilidad LGBTIQ+. Su compromiso se refleja en su reconocimiento en el índice de igualdad de género de Bloomberg.

Artículo publicado en la edición #488 de los meses de octubre y noviembre de 2023.

