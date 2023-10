Finding Encanto de Havas Colombia para ProColombia, gana el máximo galardón Delfín en Cannes Corporate Media & TV Awards

Los Cannes Corporate Media & TV Awards establecen el estándar mundial para las películas corporativas. El jurado está compuesto por ganadores de Premios Óscar y Emmy, así como especialistas en comunicación del mundo corporativo, quienes seleccionan con rigurosidad la calidad de los ganadores.

La campaña realizada por el equipo de Havas Colombia, Procolombia y We Are Next tuvo como objetivo inspirar a todos los viajeros locales y extranjeros a que conocieran la magia de Colombia, a través de una serie que permeó medios propios, pagos y ganados.

“Quisimos hacer algo con significado para Colombia ante el mundo, algo que siendo simple y a la vez potente enamore a los turistas que quieren venir al país” explicó Horacio Maggi, CCO de Havas.

Diego Tovar, DGC del grupo Havas agregó que “muchas veces se nos olvida el país tan hermoso que tenemos y buscamos conocer otros destinos antes que disfrutar Colombia. Esa era la idea detrás de esto, mostrar que en cualquier lugar de este país puedes encontrar el encanto que nos hace únicos”.

El encanto de Colombia llegó al planeta entero en una serie web que invitó a seis turistas, a vivir un recorrido nunca antes visto y a que se conectaran con las regiones turísticas del país, por medio de la exploración de su biodiversidad, cultura, arqueología, comunidades, autenticidad, sostenibilidad y por supuesto su legado ancestral. Los rodajes fueron a lo largo y lo ancho del país, con la participación de cientos de colombianos frente y detrás de las cámaras.

