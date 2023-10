Llega ‘Name’, la agencia de publicidad que promete revolucionar el mercado

Name es una agencia de publicidad fundada por Mario Lagos, Natalia Pérez y Eduardo Vargas con el objetivo de conectar diferentes industrias creativas en función de las marcas, la agencia tiene un enfoque innovador al establecer conexiones significativas y auténticas entre talentos creativos y marcas.

Los fundadores son, Natalia Pérez ha liderado la transformación de importantes marcas en Colombia y la región durante más de dos décadas; Mario Lagos, quien ha sido reconocido como el creativo más admirado por los anunciantes y profesionales de agencias en Colombia y ha obtenido más de 400 premios para las marcas con las que ha trabajado y Eduardo Vargas quien ha aportado la experiencia de ser el fundador de 18 agencias de BBDO en América Latina y es el Chairman de SAB, una red de agencias independientes a la que se une Name.

“Por esta razón, se me hizo fantástico poder aportar la experiencia acumulada que tengo para ayudar a Mario y Natalia, dos talentos, a lograr su sueño de independencia en este momento en que la publicidad ha cambiado significativamente. Estamos seguros de que esta alianza fortalecerá nuestra vertical creativa y nos posicionará como la red de agencias independientes más galardonada en los próximos años” expresó, Eduardo Vargas, Founder and Chairman de Name.

La agencia Name forma parte de SAB Marketing Connections, red de agencias independientes con presencia en ciudades como Nueva York, Atlanta, Miami, México y otras ciudades de América Latina, la visión busca ser un agente transformador en la industria publicitaria, revolucionando la forma en que las mentes creativas colaboran y convierten ideas en realidad.

‘’El pilar de Name es comprometerse a hacer que los nombres de las personas sean lo más importante en la mesa, entendiendo que los nombres cambian, y con ellos, cambia la conversación y el producto creativo’’, señala Mario Lagos, Founder and CCO de Name.

El modelo de negocio de Name se centra en crear soluciones creativas, efectivas y personalizadas para ayudar a los clientes a encontrar el crecimiento y ganar la próxima generación de consumidores. La agencia valora profundamente la diversidad de habilidades y perspectivas de su equipo y se compromete a hacer que los nombres de las personas sean lo más relevante en la mesa.

En cuanto a sus proyecciones, la agencia tiene la filosofía de crecer de manera gradual para convertirse en el mejor socio posible para sus clientes. Buscan colaborar con personas y clientes que compartan sus valores y generar una red colaborativa para encontrar soluciones innovadoras.

“La agencia está diseñando un futuro más humano, comenzando con su propia cultura, donde el respeto por las habilidades y perspectivas de cada individuo se valora profundamente”, agrega Natalia Pérez, Founder and Managing Director de Name.

