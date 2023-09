Ubeat LIVE estrenará edición en Colombia el 15 de octubre

El festival “ubeat LIVE by Gama” se celebrará en el Movistar Arena de Bogotá y reunirá e-sports, gaming, creadores de contenido y freestyle. El evento será la sede de “VCT Game Changers LATAM by VISA”, la final de la competición femenina de VALORANT.

GRUP MEDIAPRO, Páramo Presenta y TBL-Live llevarán a Colombia Ubeat LIVE by Gama , el festival que reúne los contenidos más destacados del entretenimiento que consumen los jóvenes: eSports (competiciones de videojuegos), gaming, creadores de contenido y freestyle, entre otros. El evento se realizará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 15 de octubre .

Es un evento enfocado en la generación Z, nacidos a finales de los 90 e inicios de los 2000, y que por su diversidad también llega a los adultos seguidores de tendencias como los e-games ya los más jóvenes, a partir de 12 años, que tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única en un espacio para fans, gamers y geeks.

El primer contenido anunciado para Ubeat LIVE by Gama es 'VCT Game Changers LATAM by VISA', la final de la competición femenina de VALORANT donde los equipos campeones de norte y de sur se enfrentarán por convertirse en el representante de la región en el Mundial de Game Changers 2023, que se llevará a cabo en Brasil.

El festival también contará con contenidos de arte urbano , cosplay, música urbana (conciertos) y freestyle con Open Free, una competencia por países en la que participarán, entre otros, Chuty y Valles-T.

Próximamente se comunicará el programa completo del festival. Las entradas ya están a la venta en www.tuboleta.com

El festival de entretenimiento para nuevas audiencias.

Ubeat LIVE, impulsado por GRUP MEDIAPRO, es una franquicia internacional de festivales de entretenimiento para las nuevas audiencias que tuvieron sus inicios en 2022 en la ciudad de Barcelona (España) y en CDMX (México). El pasado 19 de agosto, CDMX acogió su segunda edición con entradas agotadas y Barcelona lo hará los días 10, 11 y 12 de noviembre.

