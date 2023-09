La sexta edición del programa "See It Be It Latam" llega al Festival ElDorado 2023

El programa ‘See It Be It Latam’, la iniciativa de Cannes Lions que busca contrarrestar la desigualdad de género en la industria, contará con una nueva edición en el marco del Festival ElDorado el próximo 4 y 5 de octubre.

En los últimos años, la industria creativa y cultural ha tenido un crecimiento exponencial a nivel mundial. Las artes, la publicidad, la producción audiovisual, la literatura, entre otros escenarios creativos, mantienen a Latinoamérica como una de las regiones con mayor talento de exportación.

No obstante, en este contexto de constante evolución, surge una mirada hacia la equidad de género en la industria creativa. Según el II Estudio de Población Publicitaria de España existe una evidente brecha de género dentro de la industria, especialmente en el nivel de cargos directivos; según el estudio, las mujeres representan el 51 % de la base de la pirámide de la industria creativa, pero tan solo el 22 % alcanza puestos directivos. Es decir, que la proporción de mujeres que ocupan cargos de dirección creativa es del 22 % frente a un 78 % de hombres. En países como Colombia, estás cifras son mucho menores.

De acuerdo con el Woman Global Creative Index (Wgci), que mide de cero a 10 el papel de la mujer en las industrias creativas, Colombia tiene una puntuación de 4,3. Esto quiere decir que en el contexto colombiano, la desigualdad se hace más evidente en el ámbito de la publicidad, dónde la brecha de género en la industria corresponde para los cargos directivos, pues un 95% de las agencias creativas están lideradas por hombres.

Asimismo, el 70 % de las mujeres señala que no se sienten representadas dentro del sector, lo cual señala la importancia de continuar trabajando en pro del cambio en la proporción de mujeres líderes dentro de la industria creativa y cultural.

Es por ello que con el firme propósito de continuar impulsando la reducción de la brecha de género en la industria creativa de América Latina; en el marco del Festival ElDorado, se desarrollará la sexta versión del programa See It Be It Latam de Cannes Lions, un programa de aprendizaje de dos días realizado en colaboración con Falabella, donde un selecto grupo de 12 mujeres de la región, fueron elegidas para participar de actividades especialmente diseñadas para acelerar su carrera e impulsar su desempeño profesional.

“Disminuir la brecha de género de la industria creativa es una tarea ardua y constante, no por la falta de talento, sino porque requiere de una ventana de oportunidades que se deben construir en conjunto entre los diferentes actores del negocio, así como de propiciar escenarios que les permitan a las mujeres de la región tener intercambio de conocimiento, visibilidad y mentoría” explicó Para Paula Feged, directora ejecutiva de ElDorado.

Estas mujeres tendrán la oportunidad de acceder a la sala de evaluación, participar en talleres, asistir a charlas, recibir mentorías y aprovechar diversas oportunidades de establecer contactos dentro de la industria.

A esta convocatoria se postularon 183 mujeres de 14 países del continente, lo cual no solo resalta el talento que se evidenció en el proceso de selección, sino que también subraya la importancia de la representación de género en la industria, ya que contribuirá a moldear una nueva percepción en la sociedad.

Las 12 mujeres que conforman la clase del 2023 son:

Adriana Weinberg, Regional Director of Creative Excellence, Ogilvy Latam.

Andrea Valbuena Ladino, Directora creativa, Dirty Kitchen Colombia.

Caro Wainstein, Creativa, La América Buenos Aires, Argentina.

Carolina Quintero, Senior Copywriter, Dislicores Colombia.

Daniela Cabezas Narbona, Senior Copywriter, VMLY&R Chile.

Daniela Prieto, Senior Creative Copywriter, Media.Monks Colombia.

Geraldine Rodríguez T, Redactora Creativa, Leo Burnett Open Hub Colombia.

Laura Ballesteros, Creative Copy Senior, Edelman Colombia.

María Constanza Santacruz Gaitán, Associate Creative Director, DDB Colombia.

Natalia Castro Mendoza, Directora de Arte, Publicis Colombia.

Sara Paz Bolaños, Redactora Creativa, MullenLowe SSP3 Colombia.

Valentina Carrete Peredo, Directora Creativa, BBDO Mexico.

See It Be It será liderado por Senta Slingerland, una oradora ampliamente reconocida, que inspira con sus discursos sobre la importancia de la creatividad, la comunidad, la diversidad y el futuro del trabajo.

“Como fundadora del programa See It Be It de Cannes Lions en el 2014, estoy emocionada de traerlo de vuelta a Colombia por sexto año consecutivo. El programa fue originalmente creado para abordar el desequilibrio de género en nuestra industria, y con ello, todos los estereotipos dañinos que existen en la publicidad y el mercadeo. Hoy en día, aunque es cierto que hemos avanzado en algunos aspectos, todavía tenemos un largo camino por recorrer.” mencionó Slingerland.

“Las 183 solicitudes que recibimos de todo el continente demuestran el extraordinario talento en la región, que lucha día a día para que la industria sea un lugar donde todas las personas puedan pertenecer, prosperar y crear un cambio social con su trabajo. Estoy muy agradecida con cada una de las mujeres que se postularon y aguardo con entusiasmo el momento de conocer a las 12 mujeres con quienes tendré el placer de compartir este octubre en ElDorado”, agregó

Haz click para encontrar más información sobre el programa y el Festival ElDorado www.festivaleldorado.com.

