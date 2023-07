Colombiamoda celebra la fusión de Offcorss y Go Rigo Go!

Dos marcas antioqueñas reconocidas en el mercado, Offcorss y Go Rigo Go! , anuncian una emocionante alianza con el propósito de apoyar el deporte en niños, jóvenes y adultos, motivándolos a construir un futuro mejor. Una unión que busca sorprender a los consumidores y generar una oferta de valor única en el mercado.

La frescura de Rigo y el estilo inconfundible de Offcorss, se unen para seguir tejiendo una historia que lleva más de tres décadas en la vida de quien, siendo un niño, usaba las prendas de la marca mientras se subía a su bici soñando con ser el ciclista que representaría a los colombianos a nivel mundial y quien ahora por medio de esta sinergia, llena de valores como el amor por el ciclismo, la pasión por el deporte, la familia y el trabajo en equipo, se compromete a evocar momentos inolvidables y experiencias que perdurarán en la mente de las familias, promoviendo valores positivos en la sociedad.

Hoy Offcorss y Go Rigo Go! son las marcas líderes de sus segmentos. Que dos líderes se unan en pro de un solo proyecto es algo que no se ve todos los días, sobre todo cuando el proyecto va más allá de vender o buscar colocar productos, lo que espera es generar un cambio en las comunidades a través del deporte y del trabajo en equipo, tanto en las familias como en las empresas

Puntualiza Adolfo Vásconez Escobar, CMO & Head of Design en Go Rigo Go!

El lanzamiento de esta colaboración especial tendrá lugar en Colombiamoda, donde ambas marcas se unirán para brindar una experiencia diferenciadora y el lanzamiento de la cápsula exclusivas que combina sus fortalezas y ofrece productos únicos y atractivos para toda la familia. “Tendremos referencias urbanas y para ciclismo, tanto para adultos como para niños. Queremos que todos se puedan llevar ese amor por el ciclismo y por el deporte, en todo momento. Tanto fuera como arriba de la bicicleta, que todos puedan representar el equipo al que pertenecemos”, menciona Rigoberto Urán Urán, ciclista y fundador de Go Rigo Go!

Nathalia Vélez, Gerente de Trade Marketing de Offcorss menciona

Desde Offcorss estamos emocionados por esta increíble alianza, para nosotros apoyar a las empresas nacionales que, como la nuestra, transmiten una sensación y mensajes positivos hacia el país, lo es todo. Queremos aparte de niños felices, niños sanos y esto se logra a través del arte y el deporte. Estamos seguros que, acercando a los niños de todas las edades al ciclismo, estamos abriendo una puerta y apoyándolos como equipo para construir un futuro mejor

Las prendas de esta colección exclusiva y limitada están pensadas y diseñadas para aquellos que desean expresarse con estilo y orgullo por su país y su pasión por el deporte. Esta colección unisex nace de la llegada del mundo colorido y divertido de Offcorss al mundo de Rigo, creando una mezcla perfecta entre colores vibrantes, figuras representativas de Colombia y del ciclismo en siluetas cómodas y a la moda.

Desde el concepto e inspiración, se utilizan gráficos con paisajes reinterpretados desde la estética de Offcorss, como el camino que se ve a través de las montañas colombianas rodeado de palmas de cera. También, esta colección trae un concepto único y divertido: SUNDAY CICLING CLUB. Su significado es “Club de ciclismo de domingo”, que invita a las familias a usar estas prendas en los momentos de diversión en los que salen a montar bicicleta los fines de semana.

Esta sinergia contará con camisetas y buzos oversized, que estarán disponibles en tallas desde XS hasta L. Esta colección estará disponible en 20 tiendas físicas seleccionadas de Offcorss y Go Rigo Go! en Bogotá, Medellín, Cali, Tunja, Montería, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Miami, así como en las páginas de ambas marcas.

Como dice Rigo ¨La única forma de conseguir salir adelante como sociedad y como país es trabajando unidos, sumando esfuerzos y pedaleando juntos hacia el mismo objetivo, porque todos: SOMOS EQUIPO”.

