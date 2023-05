Puras Duras, la iniciativa que derriba paradigmas.

Colombia, al igual que en otros países, las mujeres han enfrentado desafíos en el mundo empresarial debido a sesgos y estereotipos de género que limitan su acceso a puestos de liderazgo y oportunidades empresariales. A pesar de avances significativos, la brecha salarial de género sigue siendo un problema importante en Colombia y en la región. Según el estudio realizado por el portal elempleo.com y Talent Advisor, los hombres ganan un 10,3% más que las mujeres en Colombia, incluso en cargos similares. Por otro lado, el informe del Global Entrepreneurship Monitor reveló que en 2022 los hombres tuvieron una mayor probabilidad de iniciar un nuevo negocio que las mujeres. Además, en el año anterior, aunque la actividad emprendedora entre mujeres aumentó hasta en un 10% a nivel internacional, más de un tercio de ellas, es decir, un 35%, no se sentían capaces de emprender con éxito, a pesar de tener una formación elevada.

En este contexto, en octubre del año pasado, en un evento sobre el empoderamiento de las mujeres en Bogotá, se reunieron Karen Carvajalino e Isabella Orduz, dos reconocidas mujeres jóvenes en el mundo empresarial que confirmaron que si algo necesita el mundo del emprendimiento son mujeres que sean "Puras Duras" —Significa "Solo las más fuertes" y hace referencia a la idea de romper barreras y empoderar a las mujeres—. Con esta premisa, empezaron su tarea de crear una comunidad de mujeres que puedan compartir sus experiencias, miedos e inseguridades, pero que también fuera un espacio de inspiración, motivación y conexiones valiosas que les permitiera creer la historia de ser capaces de perseguir un sueño.

La iniciativa comenzó con un pódcast en el que se entrevistó a mujeres de éxito en el mundo empresarial, el cual fue todo un éxito, este pódcast permitió que Karen e Isabella avanzan en su objetivo de romper con las creencias inconscientes acerca del empoderamiento femenino en el mundo empresarial. Ahora, su propósito es crear una generación de mujeres capaces de perseguir sus sueños a través de la elaboración de otros proyectos. “Partimos de un pódcast en el que entrevistamos a mujeres del mundo de los negocios de la talla de Catalina Acosta, co-founder y CEO de Appen; Carolina Angarita, expresidente de Google y Discovery; Nadia Sánchez, presidente de la Fundación She Is; Ángela Acosta, founder y CEO de Morado; Gigliola Aycardi, co-founder de Bodytech; Adriana Novais, presidente de P&G Colombia, entre otras tantas charlas que se convirtieron en todo un éxito. En menos de un mes, incluso, ya habíamos alcanzado las 1.000 descargas”, afirma Karen Carvajalino, quien es la actual presidenta de la Andi del Futuro, Co-Founder y CEO de The Biz Nation y Linkedln Top voice LATAM 2022.

Gracias a las entrevistas, ambas jóvenes han logrado avanzar en su objetivo de desafiar las creencias inconscientes del mundo empresarial sobre el empoderamiento femenino. Ahora, su propósito es ir más allá del espacio sonoro y crear una nueva generación de mujeres capaces de perseguir sus sueños. Para ello, están trabajando en la elaboración de nuevos proyectos que involucran a mujeres reconocidas de América Latina de diferentes edades. Con esto, esperan inspirar a otras mujeres y empoderarlas para que se animen a seguir sus propias metas.

"Queremos expandirnos a Ciudad de México, São Paulo y Miami, de modo que aquellos testimonios se conviertan en 'hub' de innovación y se vuelvan imanes de estas mentes femeninas brillantes para que su impacto siga creciendo", destaca Karen Carvajalino.

Aunque se han logrado avances, el techo de cristal aún está presente en América Latina. Según una investigación realizada por la agencia regional de comunicación estratégica Another, la brecha salarial de género sigue siendo amplia en México, Argentina, Colombia y Chile.’’

