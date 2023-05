Nuevo Decreto de MinHacienda en materia de facturación

El objetivo principal de esta normativa es modernizar y simplificar los procesos de facturación, mejorar la eficiencia en la gestión de las empresas y prevenir la evasión fiscal. Se reglamentan parcialmente los artículos 511, 615, 616-1 modificado por el artículo 13 de la Ley 2155 de 2021, 617, 618 y 771-2 del Estatuto Tributario. Esta regulación tiene como objetivo mejorar la eficiencia y transparencia en los sistemas de facturación en el país.

Este Decreto establece que todas las empresas y comerciantes que realicen actividades económicas en el país deben implementar sistemas de facturación electrónica, lo que permitirá el registro de todas las transacciones comerciales en tiempo real y en línea con la DIAN. La medida también reducirá la necesidad de manejar grandes cantidades de papel y disminuirá la posibilidad de fraude

afirmó, José Fernando Medina, country manager de Saphety Colombia.

Además, se establece las obligaciones de los responsables del impuesto sobre las ventas en relación con la expedición de facturas o documentos equivalentes por todas las operaciones realizadas, así como la obligación de todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, de expedir facturas para efectos tributarios.

Según la entidad pública, la implementación de sistemas de facturación electrónica en el país tiene múltiples beneficios, tanto para las empresas como para el Estado. En primer lugar, la facturación electrónica permite reducir los costos y los tiempos asociados a la expedición y gestión de facturas en papel, lo que mejora la eficiencia de los procesos de facturación.

Así mismo, la facturación electrónica es un medio más seguro y confiable de gestionar la información, es una herramienta clave para la lucha contra la evasión fiscal, que permite la identificación y seguimiento de las transacciones comerciales y fiscales en tiempo real.

“Este Decreto determina el marco jurídico y las directrices acerca de las Facturas, Documentos equivalentes y los otros documentos electrónicos que hacen parte del ecosistema de la Dian. Este documento será la base para que Dian regule próximamente mediante Resolución, los calendarios de obligatoriedad para adoptar los documentos equivalentes electrónicos”, comentó, Medina.

La DIAN será la entidad encargada de validar y autorizar a los proveedores de software la implementación de los sistemas de facturación electrónica en el país. Estos proveedores deberán cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad necesarios para garantizar la integridad de los datos y la protección de la información de los contribuyentes.

Cabe mencionar que, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, también se refiere a que los sistemas de facturación constituyen soporte de costos, deducciones e impuestos descontables en las declaraciones tributarias o aduaneras, así como soporte de los trámites que se adelanten ante la Dian.

“En Saphety ya estamos al tanto y con total disposición para colaborar y guiar a los colombianos en las modificaciones del Decreto 442, con el objetivo de mejorar el cumplimiento tributario y fortalecer el sistema de facturación en el país”, concluyó.

También le puede interesar: May the 4th Be With You: Star Wars se mantiene en el mercado