“Chucho y las 32 Navidades”, el cortometraje de June & July

El cortometraje fue guionado por el equipo de la agencia y producido en su totalidad de manera in house.

“Chucho y las 32 Navidades” es un corto navideño que se realizó con el propósito de darle un regalo a todos los clientes de la agencia June & July. Este muestra cómo las marcas de la agencia van formando parte de la cotidianidad de todos los colombianos mientras relata la vida de “Chucho”, quién por haber nacido el 24 de diciembre debe dejar de lado la celebración de su cumpleaños para dar paso a las celebraciones de Navidad.

Para Andrés Norato, CCO & Socio de June & July, este es un trabajo creativo que promueve el concepto que desde la agencia se ha denominado como Cross Content, entender que las marcas comparten audiencias y que la creación de un storytelling compartido relevante puede hacer eficiente el uso de las audiencias.

“Este es el resultado de lo que nos gusta hacer en la agencia: experimentar y lanzarnos de manera ambiciosa a hacer proyectos que nos incomoden. Nos gusta sacar a nuestros talentos de la zona de confort, retarlos a crear algo que tal vez creían que no podían hacer, y acompañarlos a hacer realidad sus ideas. No siempre acertamos, pero de eso se trata nuestra agencia, de estar en un constante proceso de aprendizaje y recalcular lo que haya que recalcular. No tenemos miedo a equivocarnos”, explica Norato.

Aquí puede ver el corto “Chucho y las 32 Navidades”:

Chucho y las 32 Navidades from Jennifer Ramírez on Vimeo.

