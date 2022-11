Alcarrito.com, el nuevo marketplace colombiano

Alcarrito.com es una plataforma colombiana que busca impulsar a emprendedores colombianos y satisfacer a los clientes. La iniciativa es liderada por el Centro Comercial El Gran San Victorino.

Con esta, se espera disminuir los tiempos de entrega en un 60%, tener los beneficios del 0% de comisiones a vendedores y ofrecer todos los días un producto de diferente categoría con el 100% de descuento. Adicional, el marketplace ofrecerá el servicio de almacenamiento descentralizado en todas las ciudades, más de 15.000 metros cuadrados para los Sellers.

Por otro lado, las categorías para vender en Al Carrito, abarcan hogar, electrodomésticos, tecnología, moda, salud, belleza, ropa, entre otros. Todos los productos deben ser legales, descritos de forma correcta para que los clientes tengan certeza de su compra; además de estar disponibles para la venta dentro del territorio nacional.

“Al carrito llegó para desafiar lo establecido, creamos un sitio donde la letra pequeña no existe, donde las falsas promociones no tienen cabida. Nuestro objetivo es hacer un comercio electrónico más justo para todos los actores del ecosistema. Por eso, no cobraremos comisiones por la venta para nuestros vendedores, esto permitirá ofrecer precios más competitivos y una rotación más alta de los inventarios, adicional a eso nuestros compradores podrán pagar en el momento que reciban y revisen sus productos. Hay que volver a generar la confianza y seguridad que se ha perdido por pagar adelantado”, señala Isaac Chaparro, Vicepresidente Estratégico.

Por último, se espera que esta sea una herramienta para que los emprendedores puedan potencializar sus comercios y ser más competitivos ofreciendo sus productos en cualquier momento y desde cualquier lugar del país.

