Lanzamiento de FCB/FRST, una red que prioriza el talento

"Hemos cambiado radicalmente la estructura de la empresa. En FCB/FRST somos cuatro socios con una estructura y un rol definidos para el día a día, tanto con respecto al cliente, como al negocio y a la creatividad. Creamos un entorno hiperconectado en el cual nuestros colaboradores pueden desarrollar su talento y aprovechar todo su potencial, con el objetivo de crear nuevas soluciones y oportunidades innovadoras para las marcas, independientemente de dónde se encuentren geográficamente", explica Andrés Vargas, Head of Breakthrough de FCB/FRST.

El equipo está dirigido por cinco colaboradores clave, también ubicados en diferentes países: Andrés Vargas, que trabaja como Head of Breakthrough, Roberto Bonilla, Head of Strategy, Natalia Saldarriaga, Head of Operating, Jorge Herrera, Head of Growth y Daniel Licciardi, Head of Management.

Basándose en sus principales pilares, FCB/FRST propone un nuevo modelo de negocio en el que la colaboración, la especialización y la eficiencia son las prioridades. Bajo esta premisa, las fronteras comienzan a desaparecer y cada oficina tiene su propio color y acento especial, que se extiende por toda Iberoamérica, lo que permite innovar.

"Al no repetir grandes estructuras en todos los mercados y recurrir a ellas para cada proyecto, nos permite ser más ligeros ante la naturaleza cada vez más cambiante de los proyectos que recibimos", añade Andrés Vargas.

Además, el equipo cuenta con principales referentes de la creatividad, como Diego de Pedro, radicado en Argentina, María Paula Camacho especializada en arte y Gina Pérez, experta digital, ambos ubicados en Colombia.

"Estoy muy entusiasmado con esta asociación en evolución con el equipo de FCB/FRST. Su capacidad para desafiar el statu quo, su espíritu de colaboración y su generosidad los convierten en un socio realmente importante para nosotros. Nos une la creencia común de que la creatividad es un multiplicador económico para sus clientes", dice Sébastien Desclée, socio internacional de FCB Global.

Asimismo, y tras la venta de su participación a los nuevos socios de la empresa, Rodrigo Figueroa Reyes seguirá dedicando el 100% de su tiempo a FiReSPORTS, el proyecto que lanzó hace dos años en plena pandemia. También seguirá adelante con su marca FiRe en diferentes actividades relacionadas con el Entretenimiento.

En los primeros seis meses de 2022, FCB/FRST logró trabajar como una sola empresa, integrando los equipos de Argentina, Chile, Colombia, Perú y España, con un único centro financiero en Miami. Durante el segundo semestre de 2022, se han integrado los mercados de Ecuador y Venezuela.

