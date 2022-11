Noticias: 07 al 11 de Noviembre. Regresa Corona Sunsets a Colombia

R egresa Corona Sunsets a Colombia

Después de tres años en pausa, regresa Corona Sunsets, un festival creado por Corona, marca del portafolio de Bavaria. Esta nueva edición que se realizará en alianza con Páramo, en el Campo de Golf Briceño 18, cerca de Bogotá, estará encabezado por artistas como la banda británica de Drum & Bass, Rudimental (Live); la artista anglo-colombiana Briela Ojeda; la banda panameña Loujay; y Crew Love, un concepto colaborativo estadounidense con grandes nombres de la escena House y Dance como Soul Clap, Wolf + Lamb, Life on Planets y Rochelle Jordan.

Maluma Lanza “Dembow”, Su Nueva Marca Digital de Hamburguesas y Hot Dogs

Maluma anuncia el lanzamiento de su nuevo restaurante digital Dembow. El restaurante inicialmente no tendrá ningún punto de venta físico y estará únicamente enfocado en delivery, siendo en el primer restaurante digital que se lanza en 4 países, 17 ciudades y 86 puntos de venta al mismo tiempo.

El concepto de la marca parte de la música. Dembow es el ritmo que une el género urbano; el sonido del barrio latino que inspira las canciones de los cantantes de reggaetón que ahora llenan estadios en el mundo entero.

Dembow es también un recuerdo con el que Juan Luis rinde homenaje a sus raíces. Se inspira en los vecinos que abren muy temprano sus negocios.

Nespresso sigue apostándole al café colombiano con “Infiniment Espesso” de la región de Planadas, Tolima.

Esta nueva colección Nespresso por Pierre Hermé, incluye Infinient Espresso, un espresso

especial con el que se busca destacar el café de origen colombiano al mundo, esta vez con granos provenientes del municipio Planadas, Tolima, donde los caficultores utilizan principalmente métodos naturales para priorizar la agricultura de bajo impacto.

La colección festive se encuentra disponible a partir del 1 de noviembre, todos los amantes de la marca podrán adquirir a través de Rappi, boutiques especializadas de todo el país y la página web https://www.nespresso.com/co/es/ los cafés y accesorios de la edición limitada de Pierre Hermé y desde el 1 de diciembre, exclusivamente en la ciudad de Bogotá y en boutiques especializadas podrán obtener los deliciosos chocolates.

Nativa Sur, la primera cerveza de Bavaria elaborada a base de maíz cultivado en el Valle del Cauca

Bavaria anunció el lanzamiento de un nuevo producto: su cerveza Nativa Sur. Esta es la primera innovación de su portafolio elaborada a base de maíz amarillo, con la que busca seguir dinamizando el mercado cervecero y apoyar a agricultores del Valle del Cauca.

De la mano de autoridades gubernamentales, asociaciones de productores y aliados comerciales, la compañía logrará impactar en los próximos dos años a más de 120 agricultores, encargados de la producción del maíz para la elaboración de la nueva cerveza.

Coca-Cola Colombia y She Is se unen para impulsar la equidad de género en Latinoamérica

La Fundación She Is presenta el She Is Global Forum 2022, uno de los eventos sobre equidad de género y empoderamiento de la mujer más grandes de Latinoamérica. Para esta nueva edición, el foro contará con la participación de la Compañía Coca-Cola, organización que trabaja permanentemente para impulsar el empoderamiento económico y crecimiento personal de millones de mujeres empresarias que hacen parte de su cadena de valor alrededor del mundo.