Del 21 al 29 de noviembre, los visitantes podrán descubrir una colección de edición limitada y participar en actividades que combinan maquillaje, fantasía y diversión.

Avon invita a los visitantes del Centro Comercial Fontanar, en Chía, a sumergirse en una experiencia interactiva inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, donde la creatividad, el juego y la belleza se encuentran en un mismo espacio. La experiencia está abierta desde el 21 e irá hasta el 29 de noviembre, 11 am a 8-9 pm según cierre del centro comercial, con entrada libre.

La activación acompaña el lanzamiento de una colección de maquillaje de edición limitada que retoma el universo de esta historia para invitar a experimentar con diferentes estilos. Bajo la pregunta «¿Alicia o Reina de Corazones?», Avon propone explorar dos facetas de la belleza: desde looks luminosos y delicados hasta apuestas más intensas y atrevidas.

El portafolio reúne cinco productos: dos brillos labiales, dos iluminadores faciales y un iluminador corporal. Sus empaques, inspirados en los personajes y elementos visuales de la historia, los convierten también en piezas para coleccionar.

Durante la experiencia, los asistentes podrán conocer y probar los productos, participar en dinámicas de juego, ganar premios y descubrir los detalles de la colección. Además, tendrán la posibilidad de adquirirla directamente en el lugar, como una alternativa que complementa los canales de venta de Avon y el trabajo de su red de consultoras.

Esta iniciativa se enmarca en la renovación de Avon, que celebra 140 años de historia acercándose a nuevas audiencias mediante propuestas que conectan belleza, entretenimiento y cultura popular. Una forma de reafirmar que el maquillaje puede ser mucho más que una rutina: también es una herramienta para jugar, expresarse y contar historias propias.

Con esta apuesta, Avon transforma un lanzamiento de producto en una experiencia para compartir y recordar, y demuestra que la imaginación sigue siendo una poderosa manera de conectar con distintas generaciones.

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