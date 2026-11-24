La nueva Managing Director, con experiencia en medios como TikTok, ATL y BTL entre otros, liderará el desarrollo comercial de Adsmurai en Colombia y fortalecerá su relación con grandes anunciantes.

El nombramiento se produce en una nueva etapa para la compañía, marcada por su apuesta por la inteligencia artificial aplicada al marketing y la consolidación de su presencia en Latinoamérica.

Adsmurai, compañía tecnológica especializada en marketing e inteligencia artificial, anuncia la incorporación de Laura Serrano como nueva Managing Director de Colombia. Su nombramiento forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en Latinoamérica, con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocio, fortalecer las alianzas estratégicas y acercar sus capacidades tecnológicas a los grandes anunciantes del país.

Serrano llega a Adsmurai procedente de TikTok, donde ejerció como Brand Partnerships Manager, acompañando a grandes anunciantes en el desarrollo de sus estrategias publicitarias. Anteriormente, fue Multiplatform Sales Director en FLUVIP, liderando alianzas estratégicas y el desarrollo comercial de soluciones MarTech. Su trayectoria incluye también la dirección comercial de VC Medios y el desarrollo de nuevos negocios en INMOV, acumulando más de 15 años de experiencia en la industria.

La incorporación coincide con una nueva etapa para Adsmurai, que durante 2026 ha reforzado su posicionamiento como Growth-Tech Partner, combinando tecnología propia, inteligencia estratégica, IA, datos y expertise humano para transformar el marketing en un sistema de crecimiento conectado, medible y escalable. Uno de los principales hitos de esta evolución ha sido el lanzamiento de Kata, su IA de Marketing, un sistema de agentes especializados integrado en Adsmurai Marketing Platform (AMP) que permite conectar datos, automatizar procesos y facilitar la toma de decisiones y la ejecución de estrategias de marketing.

Laura Serrano, Managing Director de Adsmurai Colombia, señala:

"El mercado colombiano está evolucionando hacia modelos de marketing donde la tecnología y la inteligencia artificial tienen un papel cada vez más relevante. Sin embargo, el desafío para las marcas sigue siendo trasladar esa innovación a resultados tangibles. Desde Adsmurai queremos ayudar a los anunciantes a conectar mejor sus decisiones, inversión y ejecución para generar un crecimiento más eficiente y sostenible".

Colombia, un mercado estratégico para Adsmurai

Con más de ocho años de trayectoria en Latinoamérica, Adsmurai cuenta con una cartera de clientes en cerca de diez mercados y experiencia en sectores como banca, consumo masivo, retail, educación y gambling, entre otros. Esta presencia constituye una base sólida para seguir desarrollando el negocio en la región y ampliar su colaboración con grandes marcas que buscan evolucionar sus estrategias de marketing.

Prueba de ello es su consolidación durante el último año como el partner creativo con mayor volumen de proyectos en TikTok en Latinoamérica. Desde su incorporación al programa, Adsmurai ha desarrollado más de 150 proyectos para más de 90 anunciantes en 11 verticales, una trayectoria respaldada también por su reconocimiento junto a Unilever en los TikTok Ads Awards LATAM. Esta apuesta por el ecosistema TikTok se extiende también al comercio y la innovación tecnológica, con su incorporación como partner de TikTok Shop o el acceso a Seedance 2.5 para la generación de vídeos mediante inteligencia artificial desde Kata, su solución de IA de Marketing.

Estos hitos reflejan la capacidad de Adsmurai para combinar conocimiento de las plataformas, creatividad y tecnología, y refuerzan su posición para seguir impulsando nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado colombiano

Desde su nueva posición, Serrano tendrá como prioridades consolidar las relaciones con grandes cuentas, identificar nuevas oportunidades comerciales e impulsar la adopción de las soluciones tecnológicas de Adsmurai entre los anunciantes colombianos, reforzando una propuesta que conecta inteligencia estratégica, tecnología y ejecución.

Marc Elena, CEO & Founder de Adsmurai, destaca:

"Colombia es un mercado estratégico para Adsmurai, donde hemos construido relaciones sólidas con grandes marcas de distintos sectores. La incorporación de Laura responde a nuestra ambición de seguir desarrollando el negocio en el país, con una propuesta cada vez más apoyada en tecnología propia e inteligencia artificial. Su experiencia en TikTok y en el ecosistema MarTech será clave para conectar estas capacidades con las necesidades de los anunciantes".

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