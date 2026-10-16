Panorama se lleva el título de Mejor Estudio de Colombia y ocho premios en los Latin American Design Awards 2026

El estudio de branding del Grupo Bombástica ganó con proyectos de identidad, packaging, diseño gráfico y diseño sostenible en la décima edición del certamen.

Panorama recibió la distinción Mejor Estudio / Creativo por País 2026 en Colombia durante la décima edición de los Latin American Design Awards (LADAWARDS), que celebraron su ceremonia el 10 de octubre en Lima, Perú. Además del nombramiento, el estudio sumó ocho reconocimientos con trabajos para marcas de gastronomía, vino, papel y causas sociales.

Panorama, liderada por Lucas del Corral, hace parte del Grupo Bombástica, que nació en Colombia en 2013 con Bombai, su agencia BTL y de marketing experiencial, y que luego sumó a la agencia creativa Fantástica. A comienzos de 2023, Daniel Bermúdez, cofundador y vicepresidente creativo de Fantástica, presentó a Panorama como la unidad del grupo dedicada al branding, la identidad y el empaque, que el grupo había lanzado dos años antes. Bombástica ha trabajado con clientes como Bimbo, Diageo y Alpina.

En branding, el jurado premió en dos categorías la identidad de Bar Fritanga, mientras que Baratija ganó por su identidad visual y por su propuesta de packaging. El trabajo para Fedrigoni obtuvo reconocimiento en diseño gráfico aplicado a impresión. Completan la lista Balto & Barry: Pequeños momentos, una vida más grande; Mercado Wines: Un nuevo lenguaje visual para el vino mexicano, y Selia: Humanos más humanos, que ganó en la categoría de diseño sostenible e impacto social.

Qué premian los LADAWARDS

Los LADAWARDS hacen parte de Latin American Design, la plataforma que organiza en Lima el Latin American Design Festival (LADFEST), y reconocen el mejor trabajo de diseño que agencias, estudios y profesionales independientes realizan en la región durante el año. Los proyectos compiten en diez categorías y más de cien subcategorías, que van del diseño gráfico y el branding al packaging, la ilustración, la animación, la tipografía, el diseño editorial y el digital. Para la edición 2026, la organización reportó más de 1.500 inscripciones de 16 nacionalidades latinoamericanas y 416 proyectos ganadores, que eligió un jurado internacional.

Panorama comparte la categoría Mejores Estudios por País 2026 con otros doce estudios de la región, uno por cada país reconocido. La lista incluye a Porto Rocha, de Brasil; La Libertad Studio, de Argentina; Estudio Cariño, de México; From Here, de Perú, y Dogray Type Foundry, de Chile, además de representantes de Puerto Rico, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Venezuela y República Dominicana.

Colombia ya figuraba en el palmarés del certamen. En la séptima edición, que tuvo lugar en el Museo de Arte de Lima (MALI), Nubikini Studio ganó el premio a Mejor Nuevo Estudio, en la misma noche en que Porto Rocha obtuvo el de Estudio del Año. El aniversario continuará en noviembre, cuando LADFEST celebre sus diez años el 6 y 7 en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), en Lima, con charlas, talleres y encuentros para estudios, agencias, marcas y estudiantes de la región.

Los proyectos premiados muestran a un estudio que trabaja para negocios gastronómicos como Bar Fritanga y, a la vez, para marcas de otros mercados, entre ellas una etiqueta de vino mexicano y la papelera italiana Fedrigoni. Para el Grupo Bombástica, el resultado le da visibilidad regional a su unidad más joven, mientras Bombai amplía su operación en Perú, Ecuador, México y Chile.