Avon cumple 140 años y convierte sus clásicos en una apuesta por la generación z

Hay marcas que cumplen años mirando hacia atrás. Avon llegó a sus 140 y decidió hacer otra cosa: volver a algunos de sus clásicos para hablarle a una generación que ni siquiera vivió la época en la que esos productos se convirtieron en íconos.

La compañía presentó Iconic Collection, una nueva colección de perfumería que recupera Topaze, Toque de Amor, Charisma y Sweet Honesty, cuatro fragancias que hicieron parte de su historia desde 1959, 1960, 1968 y 1973, respectivamente. Ahora regresan en versiones de 100 ml y con una identidad visual renovada.

El lanzamiento hace parte de una transformación más amplia. Durante 2026, Avon ha renovado su identidad, reorganizado su portafolio y comenzado a presentarse como una Femtech, una visión que pone la tecnología y la innovación al servicio de las necesidades de las mujeres.

El pasado como punto de partida

La colección parte de un concepto que la compañía denomina newstalgia: tomar referencias del pasado y reinterpretarlas desde códigos actuales. El brief de Iconic Collection plantea que la Gen Z combina la nostalgia por épocas que no necesariamente vivió con elementos de innovación para construir nuevas formas de identidad.

Ahí está una de las claves de la campaña. Avon no presenta los cuatro perfumes como piezas de museo, sino como productos que pueden volver a circular en la conversación contemporánea.

La reinterpretación también ocurre en el producto. Las fragancias pasan de sus antiguas presentaciones a Eau de Parfum de 100 ml y adoptan una estética inspirada en las joyas, bajo el concepto de “Joya Pop”. La idea parte de una observación sobre las nuevas generaciones: las joyas dejaron de ser objetos que se guardan para convertirse en accesorios que se usan y expresan identidad.

Así, Topaze se convierte en Elegant, Toque de Amor en Lovely, Charisma en Magnetic y Sweet Honesty en Fun. Cada una conserva una conexión con su historia, pero se construye alrededor de una personalidad distinta.

Una marca legendaria que quiere hablar otro idioma

La apuesta no termina en perfumería. Avon viene sumando tecnología a la manera en que presenta su propuesta de belleza y busca que ese componente sea más visible dentro de su identidad como Femtech. La compañía ha planteado esta transformación como una forma de unir su trayectoria con nuevas necesidades y hábitos de consumo.

En Colombia, ese movimiento llega después de más de tres décadas de presencia y con una red de más de 190.000 consultoras, un modelo de relación que sigue siendo parte importante de su operación. Avon no está tratando de borrar lo que la hizo reconocible, está intentando cambiar la forma en que ese legado entra en conversación con consumidores más jóvenes.

Iconic Collection es, en ese sentido, más que el regreso de cuatro perfumes. Es una prueba de cómo una marca con 140 años puede tomar algo que ya existe en la memoria colectiva, cambiar su presentación y ponerlo a circular otra vez.

El reto está en que esos íconos no se queden solamente en la nostalgia. Que puedan significar algo también para quienes los conocen por primera vez.