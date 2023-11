Los cinco consejos para iniciar un emprendimiento digital

En medio de la creciente revolución digital, la economía para creadores de contenido se erige como un campo de posibilidades sin límites para los emprendedores colombianos. Según datos revelados por el banco de inversiones Goldman Sachs, se espera que la Creator Economy alcance la cifra impresionante de 250.000 millones de dólares en 2023, con proyecciones que indican un posible crecimiento hasta los 480.000 millones de dólares.

En el contexto nacional, el Ministerio de las TIC destaca que los jóvenes colombianos, especialmente aquellos comprendidos entre los 14 y 23 años, lideran el uso de internet con un notable 84,1%. Este fenómeno digital presenta una ventana de oportunidad para aquellos que desean capitalizar sus conocimientos y habilidades a través de plataformas y redes sociales.

Los expertos señalan que esta tendencia no solo representa una oportunidad económica sino también una vía para la expansión de nuevas ideas de negocio en un segmento de la población ávido de innovación. Gracias a las tecnologías de la información, la producción de contenidos digitales puede llevarse a cabo desde cualquier rincón del país con acceso a internet, rompiendo las barreras geográficas y generando flujos de negocios más allá de las ciudades principales.

En este contexto, Enrique Segura, director de Desarrollo de Mercado para Latinoamérica de Hotmart, una empresa global de tecnología líder en la Creator Economy, comparte cinco consejos fundamentales para aquellos jóvenes emprendedores digitales que buscan destacarse en este sector en crecimiento:

Actualización constante: Mantenerse al día con noticias relevantes para su negocio como emprendedor digital. Debe seguir sitios web y blogs de calidad, utilizando herramientas digitales para centralizar el contenido. También se le recomienda examinar lo que está sucediendo en otros mercados dentro de su nicho para anticipar tendencias. Además, se le aconseja unirse a listas de correo, canales de vídeo y asistir a seminarios web para encontrar inspiración y buenas ideas para su negocio.

Contenidos de calidad: Un contenido de alta calidad se erige como una característica distintiva en cualquier empresa; por lo tanto, se recomienda que realice inversiones en la creación de materiales pertinentes para su audiencia. Debe llevar a cabo investigaciones para comprender qué tipo de contenido busca su público en línea y analizar la eficacia de los materiales previamente producidos en términos de compromiso. Esta estrategia no solo contribuye al fortalecimiento de su autoridad como emprendedor digital, sino que también permitirá superar las objeciones de los compradores y calificar de manera más precisa a sus posibles clientes.

Los videos dominan la web: Este tipo de contenido, que es ampliamente consumido por diversos públicos, desempeña un papel crucial en la generación de tráfico en internet. Es importante recordar que la perfección no es esencial. La habilidad en la creación de videos mejora con la práctica. Además, para empezar no se requiere una inversión significativa; es posible crear videos de calidad utilizando simplemente un teléfono móvil y algunas técnicas básicas.

Lograr una interacción real con la audiencia: Más allá de vender, lo interesante de crear contenido con fines comerciales implica establecer una conexión con el consumidor, en donde se sienta escuchado, valorado y atendido con base a sus solicitudes. Hoy las audiencias siguen siendo igual de exigentes, están habidas de contenido de alta calidad, ágil y, en diversos formatos, pero, sobre todo, con un contenido de valor que pueda solucionarles un problema y mejorar su vida.

Participa de eventos del mercado: Asistir a eventos relacionados con el nicho del negocio es esencial para adquirir nuevos conocimientos, mantenerse al tanto de las tendencias del mercado y, sobre todo, establecer conexiones a través de networking. Conocer a personas (networking) que pueden desempeñar un papel fundamental en el crecimiento de su negocio se presenta como una de las estrategias más destacadas para aumentar las ventas.

“En Hotmart contamos con un ecosistema completo y seguro. Brindamos todas las herramientas necesarias para transformar el conocimiento en la creación, distribución y venta de contenido digital, lo que aunado a las tecnologías emergentes y la creatividad de los colombianos, puede ayudar a que cada vez más personas capitalicen su talento en internet” precisó Segura.

