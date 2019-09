Andrea Isaac es la nueva CEO de Havas Group en Colombia

Havas Group presentó a Andrea Isaac como su nueva CEO en Colombia y Central Latam. Con este nombramiento, la compañía apunta a acelerar su transformación y reforzar su misión de marcar una diferencia significativa para las marcas, empresas y personas.

Andrea cuenta con una larga trayectoria dentro de Havas Group. Durante más de una década, ha ocupado distintas posiciones de liderazgo en la compañía, operando desde la oficina en Miami. En su último cargo como Chief Development Officer para Latinoamérica se especializó en el desarrollo de nuevos negocios y productos. Esto basados en el uso de tecnología y data.

“Su conocimiento y experiencia, sumados a una visión global y entendimiento del proceso de transformación que vive el grupo, así como una gran capacidad de liderazgo y transformación, han sido determinantes para que Havas confíe el liderazgo de su operación en Colombia a la joven ejecutiva”, señala la compañía en un comunicado.

Proyecciones y objetivos

Desde su nuevo rol, Andrea se enfocará en el cumplimiento de tres objetivos primordiales:

Aterrizar la misión global del grupo para potenciar un acercamiento más significativo entre las marcas y las personas.

Evolucionar la oferta integrada del grupo (creatividad, data y tecnología).

Desarrollar talento con una cultura laboral que fomente el emprendimiento y la innovación.

Andrea Isaac reportará directamente a Jorge Percovich, CEO de Havas Group Latinoamérica.

“Colombia transita hoy por un momento muy interesante, en el que sus compañías, sus productos e incluso su música, están sentando un gran precedente a nivel internacional. Nuestra industria no es la excepción y vemos a colombianos liderando en el exterior. Volver a mi país precisamente en este momento, me llena de ilusión. Estoy convencida de que la experiencia internacional y la visión global que he podido desarrollar a lo largo de mi carrera en el Grupo, combinadas con mi cercanía con el mercado y el gran talento con el que contamos, me van a permitir aportar en este nuevo capítulo de la transformación y evolución de Havas en Colombia”, afirmó Andrea Isaac.

Por su parte, Ignacio Iglesias, quien dirigió la operación de Havas en Colombia en los últimos cinco años, regresará a Havas España para formar parte del Comité Ejecutivo de la entidad.

