Desde el año 2015, en alianza con AdAge, P&M lidera la iniciativa Women to Watch en Colombia. Este programa tiene como propósito hacer un reconocimiento a las mujeres profesionales que, gracias a su aporte y liderazgo, son un referente para el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en el país. Cada año, un grupo de mujeres recibe la distinción Women to Watch, un reconocimiento al rol que han desempeñado y un indicador que, de alguna manera, señala quiénes seguirán transformando y actualizando la industria.

Para celebrar el quinto año de Women to Watch en Colombia, hemos pensado en algunos matices para potenciar el reconocimiento. El primer paso para ello consistió en otorgar el reconocimiento de este año a nueve mujeres que se han desempeñado como líderes en roles o campos de acción y que han sido determinantes para la transformación que vive el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones. El segundo fue abrir espacios para que nos dieran a conocer su visión, su forma de pensar y sus logros.

Las Women to Watch 2019 nos hablan de transformación digital; de la investigación e inteligencia de negocios; de una nueva era del mercadeo, caracterizada por las tendencias de consumo responsable y de las marcas que tienen propósito; pero también dan cuenta de la importancia de confiar en las metas, trabajar por ellas y de cómo el liderazgo de hoy propende por el trabajo en equipo, la confianza y el equilibrio entre los proyectos familiares, profesionales y personales.

Por otra parte, y como tercer matiz, este año P&M organizará Women to Watch Summit, un evento que va más allá de una ceremonia de reconocimiento, para transformarse en un encuentro para la inspiración femenina. Una cumbre académica a la que asistirá un grupo selecto de conferencistas mujeres, que han sido reconocidas anteriormente con esta distinción, quienes compartirán las ideas y experiencias con las que dejaron y están dejando una huella femenina en el sector.

Las Women to Watch 2019

Emilia Restrepo, vicepresidente de transformación digital del Grupo Ardila Lülle

Emilia Restrepo, vicepresidente de transformación digital para el Grupo Ardila Lülle, fue una de las primeras en traer la revolución digital al país, mucho antes de la web 2.0.

En 1994, cofundó Indexcol, una empresa dedicada al desarrollo de páginas web. “Sabíamos que eso de internet y los correos electrónicos iba a ser importante; pero estamos hablando de la época en que lo digital era una pantalla negra con letras verdes”, dice.

En Indexcol, durante 23 años, fue testigo de cómo variaban las prioridades en los entornos digitales y de cómo las reuniones para hablar de estrategias digitales eran sesiones para explicar “qué era eso llamado internet”.

“Recuerdo un diálogo que tuve en una reunión con Comcel:

¿Cuántos clientes tienes?, me preguntaron.

¿Cuántos abonados hay en internet?

Pues unos 50.000 por allá conectados a través de los servidores de una universidad…

Y entonces la respuesta de Peter Burrowes fue: ‘Voy a ser tu primer cliente’. Y, luego, en Indexcol decían que si Comcel estornudaba, a mí me daba gripa, porque yo no protegía a mi cliente”, relata Emilia.

Con el tiempo, Indexcol recibió nuevas cuentas. Con TV Cable, inventó la facturación electrónica. “Con Cerveza Águila, creamos salas de chat para que las personas interactuaran con jugadores de la Selección Colombia: los veían, les escribían, pero no había tecnología para que los escucharan; con Coca-Cola, creamos contenidos en torno a la música; con Johnson & Johnson, para los padres. Es decir, hacíamos estrategias de content marketing mucho antes de que tuvieran ese nombre”.

Uno de sus momentos más difíciles llegó a la hora de abandonar la compañía. “En un solo papel, firmé el final de 20 años de matrimonio y 23 de emprendimiento”, dice. También tiene en su mente la página en blanco siguiente, que le pedía reinventarse.

Después de un período sabático, de viajes y consultorías, recibió dos ofertas. “Rechacé una agencia y elegí a Postobón y al Grupo Ardila Lülle, porque me propusieron inventar algo que aquí no existía: un área transversal de transformación digital. Tener la oportunidad de sentarse a una mesa con los altos ejecutivos de estas compañías, expertos en sus temas, es increíble y es una gran ventaja para sacar esto adelante”, afirma.

Y dice que siempre fue el patito feo. “Primero, era una administradora entre ingenieros. Hoy, soy una asesora digital entre ejecutivos, que llega a meterse a todas las áreas de la empresa a ver qué hay que hacer. Pero eso no me detiene. Por el contrario, esas diferencias siempre me llevaron a proponer cosas nuevas”, finaliza.

Dominique Reyes, gerente de asuntos corporativos de Bavaria

“Siempre he querido dejar huella, impactar en las personas, hacer que se empoderen, que crean en sí mismas y crezcan”, expresa Dominique Reyes Kling, directora de asuntos corporativos para Bavaria y directora de la Fundación Bavaria, compañía donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional.

Dominique se unió a Bavaria en 2006, después de trabajar para la Organización de Estados Americanos, OEA, en un programa de reinserción de las víctimas del conflicto armado en Guatemala y después de trabajar en el área de mercadeo de una multinacional en Ecuador. En su llegada a Colombia, asumió el reto de ser coordinadora junior de la marca Costeña y, posteriormente, pasó a ser directora de mercadeo para las marcas premium, y trabajar por el lanzamiento de Redd’s, Peroni y el reposicionamiento de Club Colombia.

Más tarde, Dominique pasó a manejar las tiendas de marcas masivas, como Poker y Pielsen. Para entonces, Poker se convirtió en la marca más grande del portafolio de Bavaria y posicionó su mensaje “el amigo que une a los amigos”. Otro reto llegó al trabajar en las áreas de servicios de mercadeo, para liderar temas de innovación, portafolio, insights, competencia y consumidor.

Durante el año siguiente, Dominique se retiró de la compañía y se dedicó a su familia. “Y aunque me sentía plena en el ámbito personal y familiar, porque era algo que necesitaba, aprendí que debe haber un equilibrio de todas las dimensiones, porque de lo contrario no sentiría plenitud en mi plano intelectual: me hacían falta los retos profesionales”. Entonces regresó a la compañía, para asumir un reto más grande en el área de asuntos corporativos.

“Bavaria me permitió transformarme y me dio la oportunidad de hacer algo que me apasiona, porque cada día las marcas necesitan trascender y hacer cosas de gran impacto, que dejen huella. Estoy creciendo un montón porque hago lo que amo”, dice.

Al preguntarle a Dominique qué mensaje deja a la industria con su trayectoria, responde: “Puedo aportar motivación, inspirar a las personas a que vayan detrás de sus sueños, a que rompan paradigmas y crean que todo puede ser posible. Cualquier persona puede cumplir su sueño, mientras haga lo que ama y mientras esté convencida de que lo que hace está bien. Hay levantarse pensando ‘voy a cambiar el mundo, desde donde estoy, pero lo voy a cambiar’. Si yo pude cumplir mis sueños, seguramente los demás también podrán”.

Catalina Salazar, chief operations officer de iProspect

Parece una mujer noble, tranquila y muy joven. Eso se equilibra cuando se la escucha hablar de su profesión, de sus logros y de sus propósitos con tanta seguridad. Catalina Salazar comenzó su carrera en el área digital en Australia y regresó a Colombia hace menos de un año. Así que su acento se mezcla entre el inglés y el español, de la misma manera como mezcla la ingeniería de sistemas con la creatividad y los negocios.

Catalina es chief operating officer, COO, de iProspect Colombia, la marca digital de Dentsu Aegis Network. Tiene 12 años de experiencia. Comenzó su carrera en una agencia de producción creativa en Australia. Después, pasó a trabajar con Mindshare. Luego llegó a OMD, donde trabajó con grandes marcas, equipos y campañas globales.

Cuando su jefe regresó de Australia a Londres, llamó a Catalina para preguntarle si le interesaba trabajar en iProspect en esa ciudad. Así, en 2014, llegó al grupo Dentsu. Trabajó como directora de cuenta y directora de estrategia para cuentas locales del Reino Unido y ganó varios reconocimientos.

Más tarde, Jake Hewlett, su jefe en Londres, vino a iProspect Colombia y Catalina llegó con él. Desde hace seis meses está encargada de la compañía en el país.

Lo mejor de haber vuelto al país, dice, es darse cuenta de que a pesar de que Colombia no cuenta con los presupuestos de países como Australia o Inglaterra, las empresas colombianas están interesadas en desarrollarse digitalmente. “Y lo más lindo es la gente. La gente en Colombia tiene esa calidad humana. Tiene ganas de salir adelante y eso es diferencial”, apunta.

Considera que lo mejor de ser Women to Watch es la energía que puede inyectarles a la compañía, al equipo y a las nuevas generaciones.

“Es necesario luchar por lo que quieres y tener metas claras e ir hacia adelante con un mindset positivo y pensando cómo vas a lograr ese next step. También he tenido situaciones complejas, no solo por el género sino porque además tuve el rol de la mujer latina en el ambiente laboral países como Australia e Inglaterra. Pienso que las mujeres deben creer en ellas. La confianza es la clave. Confiar en que pueden, que son capaces, que tienen lo necesario para ganar lo que quieren”, concluye.

Catalina Ochoa, gerente de mercadeo Grupo Crystal

Con su acento paisa, Catalina Ochoa Restrepo dice sentirse emocionada por el reconocimiento como Women to Watch Colombia 2019. Le sorprendió, pues según dice, ha estado “en el back”, trabajando fuerte para que otras caras sean visibles. Así que no se imaginó que la suya estuviera en el radar de P&M para este reconocimiento.

Es administradora de negocios, de la Universidad EAFIT, especialista en gerencia de servicios sociales y tiene más de 18 años de experiencia en construcción y posicionamiento de marcas. Comenzó su carrera en la empresa privada pero, en 2004, apasionada por el servicio social, decidió retirarse del sector privado para trabajar con la Gobernación de Antioquia, donde fue asesora en el despacho de la Primera Dama.

En 2008, la invitaron a ser parte del Grupo Crystal, compañía que produce y comercializa los productos de las marcas Punto Blanco, Gef, Baby Fresh y Galax, donde hoy es la gerente de mercadeo.

“Hoy, mis responsabilidades están orientadas hacia el posicionamiento de las marcas de la compañía, en un mercado tan competido y tan difícil como el que tenemos, con actores internacionales, en un segmento complejo como lo es el de la moda”, expresa Catalina.

Considera que sus mayores aportes a la industria del mercadeo están relacionados con todo el proceso de transformación que ha emprendido la compañía para atender la coyuntura actual: los cambios generacionales y culturales, que incluyen la preocupación por el medio ambiente y el valor de la sostenibilidad. Cambios que, para ella, pueden ser los mayores desafíos para la industria de la moda.

En Crystal, toda el área de mercadeo, incluyendo la agencia creativa y el call center trabaja inhouse. Así que Catalina lidera un equipo de más de 50 personas. Pero no ve este desafío como una razón para engrosar el ego. Al contrario, valora la importancia de escuchar, de entender las necesidades no solo de los consumidores de las marcas para las que trabaja sino de su equipo.

La empatía y escuchar y seguir la intuición son las mejores herramientas de Catalina para tomar decisiones. Dice que quienes son cercanos a ella saben que estas no le fallan.

“La gente cree que la moda es light pero la moda es demasiado profunda y yo siempre me visualicé trabajando en este tema. Siempre he trabajado en lo que me gusta”, concluye.

Carolina Solanilla, country manager de Kantar Millward Brown

Carolina Solanilla, hoy, gerente general de Kantar Millward Brown en Colombia, recuerda cómo su trayectoria profesional la ha llevado de la agencia a los clientes y viceversa, en varias ocasiones.

Inició en el área de servicio al cliente de Nielsen y luego pasó a desempeñarse como gerente de la marca Atún Van Camps, desde donde supo utilizar su conocimiento en el manejo de datos para encontrar oportunidades para la marca.

En un movimiento poco usual, dos años más tarde, volvió a las agencias. Se mudó a Miami para vincularse a OMD como directora de estrategia de medios y, según ella, aprendía al tiempo en que planteaba y ejecutaba estrategias. “Diciendo y haciendo, a la misma velocidad”, asevera.

Más tarde, pasó a ser directora de clientes, lo que le permitió ganar experiencia regional. “Empecé el proceso de aprender a ganar respeto y colaboración con equipos con los que no tenía relación directa”.

Después, quiso volver a Colombia, movida por el deseo de convertirse en mamá y estar más cerca de su familia. Así llegó a RedBull, donde aprendió sobre una filosofía de mercadeo basada en la experiencia y no en la inversión en medios.

Se unió a Kantar Millward Brown hace cinco años y medio, con el cargo de directora comercial de una parte de la compañía, pero más tarde pasó a manejar toda el área, hasta que fue nombrada gerente general. “Aquí he aprendido a pensar, a ver más allá de lo evidente y a entender qué implica eso para la marca. Empecé un proceso que no acaba y es aprender todos los días”.

“He sido afortunada porque donde he trabajado solo ha importado el contenido. Para cada reunión y situación hay que prepararse. La opinión cuenta; pero es mucho más válida si tienes las cifras, el fundamento y la línea de pensamiento para llegar ahí. Ser mujer y tener la empatía del género juega a nuestro favor al decir las cosas, pero lo importante es llegar bien preparada para que, en cualquier escenario, no te vulneres por razones diferentes al contenido”, sostiene.

Con emotividad por su reconocimiento, Carolina sonríe y responde cuál ha sido su aporte para la industria: “Siempre es positivo ver a una mujer hablar en eventos y me alegra poner ese granito de arena desde el género. Además, quiero reflejar que no tienes que elegir entre tener una vida personal o familiar y ser exitosa profesionalmente, puedes lograr ambos. Hay caminos y herramientas para hacerlo”.

Carolina Sandoval, directora de medios de GSK para Latinoamérica

Carolina Sandoval se inició en el mundo profesional como periodista y, más adelante, se incorporó al mundo de las agencias. “Ejercí el periodismo durante varios años. Tenía mi propio programa en la emisora Radio City, de Ecuador. Y allí conocí a la gerente general de una agencia de medios que trabajaba allá”, explica.

Las estrategias de innovación, como parte de la oferta de las agencias de medios, empezaban a tomar fuerza y Carolina, a través de su nuevo contacto, empezó a aportar algunas ideas para ello. “Un día, la gerente de esta agencia de medios me puso a pensar en ideas. Me hacía preguntas como ‘¿qué le podemos proponer a esta marca que sea distinto, que se salga de la caja?’. Ella tenía mucha gente de media enfocada en los números, pero necesitaba creatividad”, dice.

A raíz de los aportes que hacía para estas propuestas, la agencia de medios Initiative le ofreció el cargo de gerente de innovación. “Hice Latinoamérica estando en Initiative. Me encantaba viajar, conocer otras culturas, llevar el producto de la agencia y capacitar a las personas en el manejo de las nuevas herramientas. Me movía por toda Latinoamérica. Vivía en un avión y era feliz, porque me encanta viajar”, relata.

Su vida dio un nuevo giro, cuando fue mamá. “Cuando quedé embarazada, ya no quería viajar mucho, quería ser mamá, estar con mi hijo. Y, del cielo, me llegó una propuesta de Mondelez, que estaba buscando una gerente de medios. Se trataba de un trabajo en el que no había que viajar mucho, así que me fui”, recuerda.

Después de cinco años en esta compañía, su nuevo paso fue asumir la gerencia de medios para Latinoamérica en GlaxoSmithKline, GSK. “Ser mujer, ser mamá y ser exitosa en el trabajo es un reto que se logra. No es fácil, pero se logra y para la muestra estamos las nueve Women to Watch de este año”, afirma.

“En el ámbito en el que nosotras nos movemos, el reto más grande es ese: no tener que sacrificar tu carrera personal por ser mamá. Esa es la tensión que tenemos las mujeres líderes. Pero los verdaderos retos son los que viven las señoras que están afuera, vendiendo empanadas en la calle, que atienden las cafeterías de los colegios o que manejan Uber para rebuscarse la plata. A ellas me les quito el sombrero porque, con menos recursos y las mismas cargas, están haciendo cosas de mujeres maravilla”, puntualiza.

Con respecto a su reconocimiento como Women to Watch y a su aporte para el sector subraya: “Yo nunca me he tenido que enfrentar a perder una oportunidad laboral en favor de un hombre ni he sentido que me pagan menos. Nosotras, las mujeres tenemos que aprender a no pedir permiso o a no pedir que nos den el poder. Tenemos el derecho de tomarlo y de llegar hasta donde queramos”.

Carolina Mejía, directora de planeación estratégica del grupo MullenLowe

Es psicóloga de profesión. Creía que la mejor manera de ejercer su carrera era como terapeuta, pero la vida la llevó por las áreas de investigación de mercados y planeación. En 2018 fue nombrada directora de planeación de MullenLowe SSP3 y desde octubre de ese mismo año dirige la planeación de todo el grupo MullenLowe.

Su supervisor de prácticas en investigación de mercados fue Juan Luis Isaza, quien entonces era el VP de planeación estratégica de DDB Colombia. Una vez terminó su práctica, trabajó como freelance de investigación de mercados en DDB y luego, Isaza le pidió que se quedara como planner en la agencia.

Después trabajó en una empresa de maquillaje y, más adelante, un exintegrante de DDB emprendió su propia agencia y la invitó a trabajar con él. Luego llegó a MullenLowe, donde lleva alrededor de siete años.

Para Carolina, ser Women to Watch es un reconocimiento importante. Está emocionada pero dice que trata de darles valor a sus logros y reconocimientos sin cruzar la línea del ego. “Siento que las mujeres en esta industria tienen un camino que no siempre es fácil, así que es muy valioso contar con este reconocimiento. Me llena de orgullo sentir que me ven como una mujer a seguir”, dice.

Le gusta pensar en las mujeres que vienen, en las futuras generaciones y considera que para lograr una fuerza femenina importante, no un matriarcado, sino mujeres que se empoderan y empoderan a otras, es necesario apoyarse mutuamente sin preocuparse mucho por quién se lleva el crédito de qué. Por esa razón, desde hace unos meses hace parte del colectivo Somos Creativas, que ya empieza a sonar en la industria. Se trata de una iniciativa de Claudia Murillo, a la que se vincularon María Mechas Medina, Carolina Mejía, Jimena Toledo y Jimena Correa. El propósito, como lo describe Claudia en una carta abierta, es transformar. “Somos Creativas es un voto de confianza en nosotras”.

Uno de sus mejores aportes a la industria publicitaria es su disposición hacia los demás. “Siento que tengo disposición para contribuirles a otros con lo que yo pienso, desde mi lugar, con mis ideas”.

Dice tener “al mejor esposo del mundo”. Admira profundamente a su mamá y a su hermana. “Para mí, las opciones de no trabajar o de no perseguir mis sueños nunca estuvieron”, concluye.

Camila Escobar, presidente de Procafecol

La carrera profesional de Camila Escobar inició en la Federación Nacional de Cafeteros, cuando aún era estudiante de ingeniería industrial. Después de moverse entre las finanzas, el mercadeo y la inteligencia de negocios, volvió para asumir la presidencia de Procafecol, empresa encargada del desarrollo de la marca Juan Valdez.

En 2008, Camila ingresó como analista a la firma de consultoría McKinsey & Company. “Aquí desarrollé una parte muy importante de mi carrera porque me gustaban los temas de estrategia y holísticos en términos de negocio”. Más tarde, pasó a ejercer como engagement manager de la compañía.

Después de convertirse en madre, Camila se unió a Belcorp y asumió el liderazgo en el área de inteligencia de negocios, un rol con perspectivas estratégicas y analíticas. “Durante seis años, tuve la oportunidad de trabajar en esa compañía con la modalidad part-time. Estuve a cargo de la analítica de resultados y de toda la parte de estrategia y aprendí que para que esto funcione, se deben alinear tres cosas: el talento, el esfuerzo y encontrar a alguien que crea en ti para hacerlo”. Posteriormente, Camila pasó al área de mercadeo a tiempo completo.

A mediados de 2018, recibió la propuesta para participar en el proceso para asumir la presidencia de Procafecol, cargo que desempeña actualmente. “Regresé al sector en el que inicié mis funciones, con el reto de encontrar la reason to believe de la marca, aquello por lo que es diferente en una industria en la que hay tantas tendencias de negocio. Queremos que el consumidor sea consciente del café que está sirviéndose en la taza y del bienestar que se genera para las personas que lo producen. Estamos en un momento de renovación de marca y transformación de compañía”, sostiene.

Cuando le preguntamos por su aporte a la industria, responde con seguridad: “Mi aporte más grande es demostrar que todas las cosas se pueden hacer de una forma diferente y que el liderazgo tiene matices que funcionan de formas distintas. Como líderes, es válido que encontremos nuestros espacios. En mi caso, el liderazgo va de la mano del trabajo en equipo. Yo no podría hacer las cosas que hago si estoy sola. Por eso, confío en las personas que tengo a mi lado y me gusta empoderarlas, invitarlas a que den lo mejor de sí; impulsarnos a ser más ágiles todos los días”.

Adriana Bernal, directora de Kienyke

Adriana Bernal dejó el mundo financiero para emprender un sueño periodístico: crear, Kienyke, uno de los primeros portales de información del país exclusivamente digitales. “Ahora somos un referente. Los demás medios han adoptado algunas de nuestras fórmulas y nuestro modelo también se estudia en la academia”, afirma.

Nueve años después de la creación de Kienyke, este medio se prepara para una expansión nacional. Actualmente, cuenta con equipos de redacción en Bogotá y Medellín y, en el mediano plazo, se instalará en otras ciudades. Sin embargo, Adriana asegura que la consolidación de una oferta en torno a equipos de redacción enfocados en contenidos de calidad, que integran periodistas, ingenieros y diseñadores, entre otros profesionales, no fue fácil.

“El negocio de los contenidos digitales exige creatividad y recursividad. Es difícil, pero viable. Cuando nosotros llegamos, el mercado de los medios estaba establecido y, en ese momento, lo digital era la ñapa. Posicionarnos fue todo un reto. Sin embargo, teníamos un punto a favor: nuestros costos de producción eran menores que los que asumen los medios físicos para mantenerse al aire o en circulación. Esto nos permitió aprovechar la tecnología para darnos a conocer, lo cual ayuda en la comercialización”, revela.

Pero más allá de lo que significa emprender y hacer viable el negocio digital, Adriana Bernal reconoce que Kienyke se ha convertido en una plataforma para alcanzar otros sueños: construir país y crear cultura digital.

Con esa motivación, creó el Festival de los Sentidos, un punto de encuentro para divulgar conocimiento sobre el ecosistema digital y hacer visibles otros emprendimientos digitales. “Este año, incluiremos el primer Premio de Periodismo Digital, para exaltar el contenido que se crea originalmente para estos medios. Contará con jurados nacionales e internacionales”, puntualiza.

Estas iniciativas hablan de su visión sobre el periodismo, los medios y el entorno digital. “Los medios de comunicación ya no son propiedad de pocos, sino de muchos. El contenido digital ha demostrado que debemos dejar los egos y las vanidades a un lado, pasar de la época de las grandes personalidades del periodismo a competir con el trabajo en equipo, integrando la fotografía, la parte gráfica, la forma de escribir… Ya no se trata de sacar la noticia antes que la competencia, sino de cómo publicarla”.

