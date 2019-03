Apple News +, un nuevo servicio de suscripción digital a revistas

Apple lanzó un nuevo servicio de suscripción que reúne más de 300 revistas populares, periódicos y editores digitales dentro de la aplicación Apple News +. “Estamos comprometidos en apoyar el periodismo de calidad y queremos celebrar el trabajo que realizan los medios de comunicación” afirmó Lauren Kern, editora de Apple News.

El servicio ofrece acceso a las historias principales, tendencias y una fuente personalizada de artículos. Los suscriptores pueden ver ediciones actuales y pasadas. También pueden acceder a artículos individuales de revistas como The Atlantic, Entertainment Weekly, ESPN The Magazine, The New Yorker, The Oprah Magazine. Además, se incluye The Wall Street Journal, Los Angeles Times y Toronto Star.

Asimismo, Apple News + proporcionará acceso a publicaciones premium en línea. El catalogo incluye: Thekimm, The Highlight by Vox, los sitios de New York Magazine Vulture, The Cut y Grub Street y Extra Crunch de TechCrunch de Verizon Media.

“Creemos que la amplitud y la calidad de las publicaciones dentro de Apple News + animarán a más personas a descubrir historias y títulos que quizás nunca hayan visto antes”, sostiene Kern.

Por ahora, el servicio será probado en EE. UU. y Canadá. Su llegada a otros mercados, como Europa y Latinoamérica, dependerá de la acogida. Los clientes pueden inscribirse para una prueba gratuita de un mes. El plan se renovará automáticamente después de que finalice este periodo. Para registrarse en Apple News +, los clientes deben actualizar a iOS 12.2 o macOS 10.14.4. A través de Family Sharing, hasta seis miembros de la familia podrán compartir una suscripción a Apple News +.

¿Qué dicen los editores?

“Estamos innovando constantemente en la forma en que nos conectamos con nuestras audiencias y les brindamos el contenido que anhelan en las plataformas que usan todos los días. Apple News + representa una oportunidad emocionante para brindar una experiencia premium a millones de lectores más. Para que puedan disfrutar del periodismo que cambia la conversación, los puntos de vista influyentes y la narración visual incomparable. Todo lo que esperan de nuestras marcas”, afirmó Bob Sauerberg, presidente y CEO de Condé Nast.

“Apple News + valida el poder del contenido premium de grandes y confiables marcas. Ser parte de él tiene buen sentido comercial. Apple News + será una plataforma masiva extremadamente valiosa para atraer a nuevos suscriptores pagados a nuestros títulos”, señañó Tom Harty, presidente y CEO de Meredith.

“Estamos orgullosos de trabajar con una compañía que cree en la profunda importancia del periodismo y los periodistas. The Wall Street Journal es el periódico más confiable en los Estados Unidos y su cobertura. La política, los negocios, la economía, las noticias nacionales y los problemas de estilo de vida no tienen comparación. Esperamos que a través de la plataforma de Apple, nuestro periodismo llegue e informe a muchos millones de lectores, espectadores y oyentes de todo el país y el mundo”, dijo Robert Thomson, director ejecutivo de News Corp.

