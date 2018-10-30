Estas son las compañías con mejor reputación en Colombia

Se dio a conocer la 11° entrega de Merco, el monitor corporativo de referencia en Latinoamérica y España, que evalúa la reputación de las empresas. Bancolombia, Grupo Nutresa, Alpina, Sura y Cementos Argos ocupan las primeras posiciones de las empresas con mejor reputación en Colombia.

TOP 10 de las empresas con mejor reputación en Colombia

compañías con mejor reputación en Colombia
compañías con mejor reputación en Colombia

De acuerdo con Manuel Sevillano, director general de Merco, “la reputación se sostiene de dos pilares: la identidad corporativa y el reconocimiento. La primera tiene qué ver con la historia, la estrategia y la cultura organizacional. La segunda, con el reconocimiento que hacen de esos comportamientos sus principales grupos de interés”.

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Detalles

Para el informe Merco Empresas, fueron realizadas 51.825 encuestas (entre directivos de compañías, directores de comunicaciones, líderes de opinión, periodistas, analistas de información económica, trabajadores de empresas y población en general). La encuesta permite medir la reputación de 100 empresas y líderes empresariales en el país.

“Merco Empresas es la evaluación global que integra la percepción y valoración de 24 fuentes de información y 6 evaluaciones. Nos permite identificar cuáles son las empresas con mejor reputación en el país. La metodología Merco pregunta cuáles son, según su percepción, las empresas con mejor reputación. Las 100 con mayor reconocimiento por parte de este público cuenta con la valoración de diferentes audiencias y consumidores, que arroja como resultado el Ranking de las empresas con mejor reputación corporativa”, explicó Catalina Londoño, directora de Merco para Colombia.

100 empresas con mejor reputación Colombia 2018

Ranking 2017 Ranking 2018 Empresa Puntuación
BANCOLOMBIA 10.000
GRUPO NUTRESA 9.847
ALPINA 9.643
SURA 8.993
CEMENTOS ARGOS 8.519
ECOPETROL 8.463
BAVARIA 8.424
GRUPO EPM 8.083
11º NESTLÉ 8.063
16º 10º UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 8.046
12º 11º GRUPO ÉXITO 7.923
10º 12º ORGANIZACIÓN CORONA 7.836
15º 13º COLOMBINA 7.779
14º 14º POSTOBÓN 7.605
15º AVIANCA 7.433
48º 16º DAVIVIENDA 7.415
31º 17º PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 7.409
36º 18º UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 7.400
20º 19º COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 7.361
13º 20º GOOGLE 7.313
17º 21º COCA COLA FEMSA 7.311
37º 22º RAMO 7.239
18º 23º PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) 7.229
32º 24º ALQUERÍA 7.160
25º 25º NATURA COSMÉTICOS 7.121
Ranking 2017 Ranking 2018 Empresa Puntuación
19º 26º METRO DE MEDELLÍN 7.094
35º 27º UNIVERSIDAD DE LA SABANA 7.038
27º 28º JOHNSON & JOHNSON 7.020
22º 29º TERPEL 7.000
26º 30º BANCO DE BOGOTÁ 6.990
29º 31º ISA 6.986
47º 32º BBVA 6.983
24º 33º COMPENSAR 6.967
21º 34º GRUPO CARVAJAL 6.913
49º 35º UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 6.905
23º 36º BAYER 6.883
44º 37º COLSUBSIDIO 6.870
30º 38º SODIMAC COLOMBIA 6.862
33º 39º INDUSTRIAS HACEB 6.776
43º 40º APPLE 6.774
34º 41º GRUPO FAMILIA 6.735
41º 42º UNIVERSIDAD EAFIT 6.730
39º 43º TELEFÓNICA MOVISTAR 6.706
28º 44º CREPES AND WAFFLES 6.676
46º 45º PEPSICO 6.667
53º 46º MICROSOFT 6.596
54º 47º CAFAM 6.508
70º 48º RENAULT – SOFASA 6.506
40º 49º GENERAL MOTORS COLMOTORES 6.422
58º 50º CELSIA 6.380
Ranking 2017 Ranking 2018 Empresa Puntuación
66º 51º TIGOUNE 6.349
42º 52º SAMSUNG ELECTRONICS 6.340
38º 53º GRUPO MANUELITA 6.325
59º 54º PROTECCIÓN 6.208
45º 55º PROCTER & GAMBLE 6.199
52º 56º PFIZER 6.194
60º 57º UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 6.161
71º 58º 3M 6.155
57º 59º TECNOQUÍMICAS 6.094
61º 60º SCOTIABANK COLPATRIA 6.087
50º 61º HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 6.078
69º 62º COLANTA 6.055
51º 63º CEMEX 5.999
67º 64º PROMIGAS 5.945
74º 65º GRUPO AVIATUR 5.914
87º 66º SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA 5.895
73º 67º CLARO 5.881
65º 68º CASA EDITORIAL EL TIEMPO 5.878
55º 69º COLGATE PALMOLIVE 5.844
* 70º UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 5.800
64º 71º SEGUROS BOLÍVAR 5.775
75º 72º CARACOL TV 5.697
63º 73º FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS 5.624
77º 74º CERREJÓN 5.565
* 75º FALABELLA 5.541
Ranking 2017 Ranking 2018 Empresa Puntuación
81º 76º TOTTO NALSANI 5.526
78º 77º UNILEVER ANDINA 5.519
79º 78º AMARILO 5.498
88º 79º FRISBY 5.479
100º 80º IBM 5.445
76º 81º GRUPO AVAL 5.415
56º 82º CODENSA EMGESA 5.350
82º 83º ALKOSTO / CORBETA 5.323
* 84º UNIVERSIDAD CES 5.224
86º 85º BELCORP 5.150
* 86º OLÍMPICA 5.103
84º 87º ISAGEN 5.075
85º 88º QUALA 5.003
83º 89º TEAM 4.930
80º 90º KIMBERLY-CLARK 4.832
91º 91º ORGANIZACIÓN ARDILA LÜLLE 4.738
* 92º EQUIÓN ENERGÍA LIMITED 4.686
94º 93º CITIGROUP 4.477
96º 94º DIAGEO 4.071
97º 95º GRUPO ORBIS 3.959
92º 96º MARVAL 3.770
* 97º EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ – EEB 3.014
* 98º GRUPO BIOS 3.002
90º 99º CENCOSUD 3.001
89º 100º CONCONCRETO 3.000

Adicionalmente, este año se presentó Merco Digital, que evalúa la reputación desde el uso y viralidad de los canales propios y la conversación reputacional generada.

Empresas con mejor reputación en el ámbito digital

2018
SAMSUNG ELECTRONICS
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ECOPETROL
TELEFÓNICA MOVISTAR
CEMENTOS ARGOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
ALPINA
GOOGLE
10º UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Líderes empresariales

Ranking 2017 Ranking 2018 Líder Empresa Puntuación
  ARTURO CALLE CALLE COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 10.000
  DAVID BOJANINI GARCIA   GRUPO SURA 9.485
  CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO   GRUPO NUTRESA 9.342
  CARLOS MARIO GIRALDO MORENO   GRUPO ÉXITO 8.835
  JUAN CARLOS MORA URIBE   BANCOLOMBIA 8.196
  LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO   GRUPO AVAL 7.491
  CARLOS ARDILA LÜLLE   ORGANIZACION ARDILA LÜLLE 7.276
  JORGE MARIO VELASQUEZ JARAMILLO   GRUPO ARGOS 7.206
10º   ERNESTO FAJARDO PINTO   ALPINA 7.200
11º 10º   JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA   GRUPO EPM 6.650
14º 11º   CARLOS ENRIQUE CAVELIER LOZANO   ALQUERIA 6.626
15º 12º   SYLVIA ESCOVAR GOMEZ   TERPEL 6.557
13º   GERMAN EFROMOVICH   AVIANCA 6.330
19º 14º   EFRAIN ENRIQUE FORERO FONSECA   DAVIVIENDA 6.217
16º 15º   JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO   CEMENTOS ARGOS 6.138
20º 16º   MARIO HERNANDEZ ZAMBRANO   MARIO HERNANDEZ 6.065
* 17º   FELIPE BAYON PARDO   ECOPETROL 6.005
23º 18º   SOL BEATRIZ ARANGO MESA   GRUPO NUTRESA 5.969
42º 19º   BERNARDO VARGAS GIBSONE   ISA 5.903
22º 20º   GONZALO ALBERTO PEREZ ROJAS   SURA 5.874
47º 21º   BEATRIZ FERNANDEZ   CREPES & WAFFLES 5.850
18º 22º   JUAN LUIS MEJIA ARANGO   UNIVERSIDAD EAFIT 5.846
31º 23º   ALEJANDRO SANTO DOMINGO   VALOREM 5.772
28º 24º   PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA   UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 5.636
35º 25º   BRUCE MAC MASTER   ANDI 5.613
Ranking 2017 Ranking 2018 Líder Empresa Puntuación
34º 26º LUCIANO CARRILLO BAVARIA 5.564
46º 27º   CARLOS ARTURO CALLE BAENA   COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 5.542
49º 28º   ALEJANDRO SANTOS RUBINO   PUBLICACIONES SEMANA 5.525
41º 29º   MIGUEL CORTES KOTAL   SEGUROS BOLIVAR 5.493
26º 30º   CESAR AUGUSTO CAICEDO JARAMILLO   COLOMBINA 5.490
53º 31º   MONICA DE GREIFF   CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 5.478
38º 32º   ROBERTO POMBO   CASA EDITORIAL EL TIEMPO 5.464
67º 33º   HAROLD EDER GARCES   GRUPO MANUELITA 5.454
33º 34º   EDUARDO MACIAS RESTREPO   CREPES & WAFFLES 5.448
52º 35º   HERNAN MENDEZ BAGES   PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) 5.386
29º 36º   LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA   GRUPO ÉXITO 5.319
21º 37º   MIGUEL FERNANDO ESCOBAR PENAGOS   POSTOBON 5.274
39º 38º   JAVIER TEXIDO HALTER   NESTLE 5.266
36º 39º   ALEJANDRO AUGUSTO FIGUEROA JARAMILLO   BANCO DE BOGOTA 5.257
48º 40º   JUAN CARLOS HENAO PEREZ   UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 5.242
30º 41º   JEAN CLAUDE BESSUDO   GRUPO AVIATUR 5.233
40º 42º   FABIO VILLEGAS RAMIREZ   DECAMERON HOTELS AND RESORTS 5.213
* 43º   DOLLY MONTOYA CASTAÑO   UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 5.198
61º 44º   JUAN PABLO CORDOBA GARCES   BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 5.185
58º 45º   RICARDO SIERRA FERNANDEZ   CELSIA 5.161
* 46º   RICARDO MOREIRA   BAVARIA 5.160
56º 47º   ANDRES JARAMILLO LOPEZ   ANDRES CARNE DE RES 5.133
24º 48º   HERNAN RINCON LEMA   AVIANCA 5.085
69º 49º   CIPRIANO LOPEZ GONZALEZ   INDUSTRIAS HACEB 5.012
83º 50º   SANTIAGO PERDOMO MALDONADO   SCOTIABANK COLPATRIA 5.009
Ranking 2017 Ranking 2018 Líder Empresa Puntuación
62º 51º PEDRO GÓMEZ BARRERO PEDRO GÓMEZ Y CIA 4.990
* 52º   JAIME ALBERTO ANGEL MEJIA   CORONA INDUSTRIAL 4.964
44º 53º   BERNARDO QUINTERO BALCAZAR   GRUPO CARVAJAL 4.950
43º 54º   MANUEL SANTIAGO MEJIA CORREA   ALKOSTO / CORBETA 4.944
93º 55º   MUNIR FALAH ISSA   CINE COLOMBIA 4.915
60º 56º   ALFREDO HOYOS MAZUERA   FRISBY 4.881
* 57º   JORGE HUMBERTO PELAEZ PIEDRAHITA   PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 4.860
59º 58º   LUIS CARLOS ARANGO VELEZ   COLSUBSIDIO 4.859
37º 59º   ALFONSO GOMEZ PALACIO   TELEFONICA MOVISTAR 4.838
84º 60º   ROBERTO MORENO MEJIA   AMARILO 4.836
25º 61º   CAROLINA ANGARITA BARRIENTOS   DISCOVERY NETWORKS 4.749
* 62º   TOMAS ANDRES ELEJALDE ESCOBAR   METRO DE MEDELLIN 4.705
45º 63º   NESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA   COMPENSAR 4.701
74º 64º   MONICA CONTRERAS ESPER   PEPSICO 4.697
73º 65º   SANTIAGO PIEDRAHITA MONTOYA   GRUPO BIOS 4.662
77º 66º   OSCAR CABRERA IZQUIERDO   BBVA 4.658
80º 67º   ANDRES AGUIRRE MARTINEZ   HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 4.638
66º 68º   FUAD CHAR ABDALA   OLIMPICA 4.614
64º 69º   JUAN LUIS ARISTIZABAL VELEZ   CONCONCRETO 4.589
85º 70º   JUAN DAVID CORREA SOLORZANO   PROTECCION 4.508
68º 71º   LUIS FERNANDO RICO   ISAGEN 4.506
* 72º   PEDRO GONZALES   NATURA COSMETICOS 4.466
82º 73º   JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN   CADENA 4.465
71º 74º   FRANCISCO JOSE BARBERI OSPINA   TECNOQUIMICAS 4.459
65º 75º   JUAN CARLOS TRUJILLO ARANGO   PROCTER & GAMBLE 4.446
Ranking 2017 Ranking 2018 Líder Empresa Puntuación
78º 76º IGNACIO HOJAS ÁLVAREZ UNILEVER ANDINA 4.416
99º 77º   ANDRES RESTREPO ISAZA   MINEROS 4.375
95º 78º   LUCIO RUBIO DIAZ   CODENSA EMGESA 4.287
* 79º   DIEGO FORERO   PFIZER 4.226
* 80º   CAMILO MARULANDA LOPEZ   ISAGEN 4.211
91º 81º   ANDRES LEAL FERNANDEZ   QUALA 4.113
76º 82º   MICHAEL DE RHODES   QUALA 4.070
* 83º   FABIAN HERNANDEZ RAMIREZ   TELEFONICA MOVISTAR 3.970
81º 84º   MARIA VICTORIA RIAÑO SALGAR   EQUION ENERGIA 3.800
88º 85º   ALVARO JOSE HENAO RAMOS   SMURFIT KAPPA CARTON DE COLOMBIA 3.783
87º 86º   LUIS ALBERTO BOTERO BOTERO   TEAM 3.770
86º 87º   RICARDO NAYA BARBA   CEMEX 3.663
96º 88º   RAFAEL MARIN VALENCIA   MARVAL 3.624
57º 89º   JOSE ALEJANDRO CORTES   SEGUROS BOLIVAR 3.134
* 90º   PEDRO GASCA   TOSTAO CAFE Y PAN 3.033
* 91º   DAVID ESCOBAR ARANGO   COMFAMA 3.032
* 92º   AMAURY DE LA ESPRIELLA   REFICAR 3.024
* 93º   CARLOS HERNAN ZENTENO   CLARO 3.020
* 94º   ASTRID ALVAREZ HERNANDEZ   EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA – EEB 3.018
* 95º   RICARDO OBREGON   RAMO 3.015
* 96º   JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES   UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 3.012
* 97º   JAIME UPEGUI CUARTAS   SCOTIABANK COLPATRIA 3.011
* 98º   MAURICIO OSSA   GRUPO ODINSA 3.008
* 99º   JAIME LIEVANO   GRUPO ALIAR 3.004
* 100º   SERGIO GONZALEZ VILLA   COLANTA 3.000

Evaluaciones y muestras de la versión número 11 de Merco

compañías con mejor reputación en Colombia
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