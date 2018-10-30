Estas son las compañías con mejor reputación en Colombia
Se dio a conocer la 11° entrega de Merco, el monitor corporativo de referencia en Latinoamérica y España, que evalúa la reputación de las empresas. Bancolombia, Grupo Nutresa, Alpina, Sura y Cementos Argos ocupan las primeras posiciones de las empresas con mejor reputación en Colombia.
TOP 10 de las empresas con mejor reputación en Colombia
De acuerdo con Manuel Sevillano, director general de Merco, “la reputación se sostiene de dos pilares: la identidad corporativa y el reconocimiento. La primera tiene qué ver con la historia, la estrategia y la cultura organizacional. La segunda, con el reconocimiento que hacen de esos comportamientos sus principales grupos de interés”.
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Detalles
Para el informe Merco Empresas, fueron realizadas 51.825 encuestas (entre directivos de compañías, directores de comunicaciones, líderes de opinión, periodistas, analistas de información económica, trabajadores de empresas y población en general). La encuesta permite medir la reputación de 100 empresas y líderes empresariales en el país.
“Merco Empresas es la evaluación global que integra la percepción y valoración de 24 fuentes de información y 6 evaluaciones. Nos permite identificar cuáles son las empresas con mejor reputación en el país. La metodología Merco pregunta cuáles son, según su percepción, las empresas con mejor reputación. Las 100 con mayor reconocimiento por parte de este público cuenta con la valoración de diferentes audiencias y consumidores, que arroja como resultado el Ranking de las empresas con mejor reputación corporativa”, explicó Catalina Londoño, directora de Merco para Colombia.
100 empresas con mejor reputación Colombia 2018
Ranking 2017
Ranking 2018
Empresa
Puntuación
1º
1º
BANCOLOMBIA
10.000
2º
2º
GRUPO NUTRESA
9.847
3º
3º
ALPINA
9.643
8º
4º
SURA
8.993
4º
5º
CEMENTOS ARGOS
8.519
9º
6º
ECOPETROL
8.463
6º
7º
BAVARIA
8.424
5º
8º
GRUPO EPM
8.083
11º
9º
NESTLÉ
8.063
16º
10º
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
8.046
12º
11º
GRUPO ÉXITO
7.923
10º
12º
ORGANIZACIÓN CORONA
7.836
15º
13º
COLOMBINA
7.779
14º
14º
POSTOBÓN
7.605
7º
15º
AVIANCA
7.433
48º
16º
DAVIVIENDA
7.415
31º
17º
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
7.409
36º
18º
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
7.400
20º
19º
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
7.361
13º
20º
GOOGLE
7.313
17º
21º
COCA COLA FEMSA
7.311
37º
22º
RAMO
7.239
18º
23º
PROCAFECOL (JUAN VALDEZ)
7.229
32º
24º
ALQUERÍA
7.160
25º
25º
NATURA COSMÉTICOS
7.121
Ranking 2017
Ranking 2018
Empresa
Puntuación
19º
26º
METRO DE MEDELLÍN
7.094
35º
27º
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
7.038
27º
28º
JOHNSON & JOHNSON
7.020
22º
29º
TERPEL
7.000
26º
30º
BANCO DE BOGOTÁ
6.990
29º
31º
ISA
6.986
47º
32º
BBVA
6.983
24º
33º
COMPENSAR
6.967
21º
34º
GRUPO CARVAJAL
6.913
49º
35º
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
6.905
23º
36º
BAYER
6.883
44º
37º
COLSUBSIDIO
6.870
30º
38º
SODIMAC COLOMBIA
6.862
33º
39º
INDUSTRIAS HACEB
6.776
43º
40º
APPLE
6.774
34º
41º
GRUPO FAMILIA
6.735
41º
42º
UNIVERSIDAD EAFIT
6.730
39º
43º
TELEFÓNICA MOVISTAR
6.706
28º
44º
CREPES AND WAFFLES
6.676
46º
45º
PEPSICO
6.667
53º
46º
MICROSOFT
6.596
54º
47º
CAFAM
6.508
70º
48º
RENAULT – SOFASA
6.506
40º
49º
GENERAL MOTORS COLMOTORES
6.422
58º
50º
CELSIA
6.380
Ranking 2017
Ranking 2018
Empresa
Puntuación
66º
51º
TIGOUNE
6.349
42º
52º
SAMSUNG ELECTRONICS
6.340
38º
53º
GRUPO MANUELITA
6.325
59º
54º
PROTECCIÓN
6.208
45º
55º
PROCTER & GAMBLE
6.199
52º
56º
PFIZER
6.194
60º
57º
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
6.161
71º
58º
3M
6.155
57º
59º
TECNOQUÍMICAS
6.094
61º
60º
SCOTIABANK COLPATRIA
6.087
50º
61º
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
6.078
69º
62º
COLANTA
6.055
51º
63º
CEMEX
5.999
67º
64º
PROMIGAS
5.945
74º
65º
GRUPO AVIATUR
5.914
87º
66º
SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA
5.895
73º
67º
CLARO
5.881
65º
68º
CASA EDITORIAL EL TIEMPO
5.878
55º
69º
COLGATE PALMOLIVE
5.844
*
70º
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
5.800
64º
71º
SEGUROS BOLÍVAR
5.775
75º
72º
CARACOL TV
5.697
63º
73º
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
5.624
77º
74º
CERREJÓN
5.565
*
75º
FALABELLA
5.541
Ranking 2017
Ranking 2018
Empresa
Puntuación
81º
76º
TOTTO NALSANI
5.526
78º
77º
UNILEVER ANDINA
5.519
79º
78º
AMARILO
5.498
88º
79º
FRISBY
5.479
100º
80º
IBM
5.445
76º
81º
GRUPO AVAL
5.415
56º
82º
CODENSA EMGESA
5.350
82º
83º
ALKOSTO / CORBETA
5.323
*
84º
UNIVERSIDAD CES
5.224
86º
85º
BELCORP
5.150
*
86º
OLÍMPICA
5.103
84º
87º
ISAGEN
5.075
85º
88º
QUALA
5.003
83º
89º
TEAM
4.930
80º
90º
KIMBERLY-CLARK
4.832
91º
91º
ORGANIZACIÓN ARDILA LÜLLE
4.738
*
92º
EQUIÓN ENERGÍA LIMITED
4.686
94º
93º
CITIGROUP
4.477
96º
94º
DIAGEO
4.071
97º
95º
GRUPO ORBIS
3.959
92º
96º
MARVAL
3.770
*
97º
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ – EEB
3.014
*
98º
GRUPO BIOS
3.002
90º
99º
CENCOSUD
3.001
89º
100º
CONCONCRETO
3.000
Adicionalmente, este año se presentó Merco Digital, que evalúa la reputación desde el uso y viralidad de los canales propios y la conversación reputacional generada.
Empresas con mejor reputación en el ámbito digital
2018
1º
SAMSUNG ELECTRONICS
2º
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
3º
ECOPETROL
4º
TELEFÓNICA MOVISTAR
5º
CEMENTOS ARGOS
6º
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
7º
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
8º
ALPINA
9º
GOOGLE
10º
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Líderes empresariales
Ranking 2017
Ranking 2018
Líder
Empresa
Puntuación
1º
1º
ARTURO CALLE CALLE
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
10.000
3º
2º
DAVID BOJANINI GARCIA
GRUPO SURA
9.485
2º
3º
CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO
GRUPO NUTRESA
9.342
4º
4º
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
GRUPO ÉXITO
8.835
6º
5º
JUAN CARLOS MORA URIBE
BANCOLOMBIA
8.196
5º
6º
LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO
GRUPO AVAL
7.491
8º
7º
CARLOS ARDILA LÜLLE
ORGANIZACION ARDILA LÜLLE
7.276
9º
8º
JORGE MARIO VELASQUEZ JARAMILLO
GRUPO ARGOS
7.206
10º
9º
ERNESTO FAJARDO PINTO
ALPINA
7.200
11º
10º
JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA
GRUPO EPM
6.650
14º
11º
CARLOS ENRIQUE CAVELIER LOZANO
ALQUERIA
6.626
15º
12º
SYLVIA ESCOVAR GOMEZ
TERPEL
6.557
7º
13º
GERMAN EFROMOVICH
AVIANCA
6.330
19º
14º
EFRAIN ENRIQUE FORERO FONSECA
DAVIVIENDA
6.217
16º
15º
JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO
CEMENTOS ARGOS
6.138
20º
16º
MARIO HERNANDEZ ZAMBRANO
MARIO HERNANDEZ
6.065
*
17º
FELIPE BAYON PARDO
ECOPETROL
6.005
23º
18º
SOL BEATRIZ ARANGO MESA
GRUPO NUTRESA
5.969
42º
19º
BERNARDO VARGAS GIBSONE
ISA
5.903
22º
20º
GONZALO ALBERTO PEREZ ROJAS
SURA
5.874
47º
21º
BEATRIZ FERNANDEZ
CREPES & WAFFLES
5.850
18º
22º
JUAN LUIS MEJIA ARANGO
UNIVERSIDAD EAFIT
5.846
31º
23º
ALEJANDRO SANTO DOMINGO
VALOREM
5.772
28º
24º
PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
5.636
35º
25º
BRUCE MAC MASTER
ANDI
5.613
Ranking 2017
Ranking 2018
Líder
Empresa
Puntuación
34º
26º
LUCIANO CARRILLO
BAVARIA
5.564
46º
27º
CARLOS ARTURO CALLE BAENA
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
5.542
49º
28º
ALEJANDRO SANTOS RUBINO
PUBLICACIONES SEMANA
5.525
41º
29º
MIGUEL CORTES KOTAL
SEGUROS BOLIVAR
5.493
26º
30º
CESAR AUGUSTO CAICEDO JARAMILLO
COLOMBINA
5.490
53º
31º
MONICA DE GREIFF
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
5.478
38º
32º
ROBERTO POMBO
CASA EDITORIAL EL TIEMPO
5.464
67º
33º
HAROLD EDER GARCES
GRUPO MANUELITA
5.454
33º
34º
EDUARDO MACIAS RESTREPO
CREPES & WAFFLES
5.448
52º
35º
HERNAN MENDEZ BAGES
PROCAFECOL (JUAN VALDEZ)
5.386
29º
36º
LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA
GRUPO ÉXITO
5.319
21º
37º
MIGUEL FERNANDO ESCOBAR PENAGOS
POSTOBON
5.274
39º
38º
JAVIER TEXIDO HALTER
NESTLE
5.266
36º
39º
ALEJANDRO AUGUSTO FIGUEROA JARAMILLO
BANCO DE BOGOTA
5.257
48º
40º
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
5.242
30º
41º
JEAN CLAUDE BESSUDO
GRUPO AVIATUR
5.233
40º
42º
FABIO VILLEGAS RAMIREZ
DECAMERON HOTELS AND RESORTS
5.213
*
43º
DOLLY MONTOYA CASTAÑO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
5.198
61º
44º
JUAN PABLO CORDOBA GARCES
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
5.185
58º
45º
RICARDO SIERRA FERNANDEZ
CELSIA
5.161
*
46º
RICARDO MOREIRA
BAVARIA
5.160
56º
47º
ANDRES JARAMILLO LOPEZ
ANDRES CARNE DE RES
5.133
24º
48º
HERNAN RINCON LEMA
AVIANCA
5.085
69º
49º
CIPRIANO LOPEZ GONZALEZ
INDUSTRIAS HACEB
5.012
83º
50º
SANTIAGO PERDOMO MALDONADO
SCOTIABANK COLPATRIA
5.009
Ranking 2017
Ranking 2018
Líder
Empresa
Puntuación
62º
51º
PEDRO GÓMEZ BARRERO
PEDRO GÓMEZ Y CIA
4.990
*
52º
JAIME ALBERTO ANGEL MEJIA
CORONA INDUSTRIAL
4.964
44º
53º
BERNARDO QUINTERO BALCAZAR
GRUPO CARVAJAL
4.950
43º
54º
MANUEL SANTIAGO MEJIA CORREA
ALKOSTO / CORBETA
4.944
93º
55º
MUNIR FALAH ISSA
CINE COLOMBIA
4.915
60º
56º
ALFREDO HOYOS MAZUERA
FRISBY
4.881
*
57º
JORGE HUMBERTO PELAEZ PIEDRAHITA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
4.860
59º
58º
LUIS CARLOS ARANGO VELEZ
COLSUBSIDIO
4.859
37º
59º
ALFONSO GOMEZ PALACIO
TELEFONICA MOVISTAR
4.838
84º
60º
ROBERTO MORENO MEJIA
AMARILO
4.836
25º
61º
CAROLINA ANGARITA BARRIENTOS
DISCOVERY NETWORKS
4.749
*
62º
TOMAS ANDRES ELEJALDE ESCOBAR
METRO DE MEDELLIN
4.705
45º
63º
NESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA
COMPENSAR
4.701
74º
64º
MONICA CONTRERAS ESPER
PEPSICO
4.697
73º
65º
SANTIAGO PIEDRAHITA MONTOYA
GRUPO BIOS
4.662
77º
66º
OSCAR CABRERA IZQUIERDO
BBVA
4.658
80º
67º
ANDRES AGUIRRE MARTINEZ
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
4.638
66º
68º
FUAD CHAR ABDALA
OLIMPICA
4.614
64º
69º
JUAN LUIS ARISTIZABAL VELEZ
CONCONCRETO
4.589
85º
70º
JUAN DAVID CORREA SOLORZANO
PROTECCION
4.508
68º
71º
LUIS FERNANDO RICO
ISAGEN
4.506
*
72º
PEDRO GONZALES
NATURA COSMETICOS
4.466
82º
73º
JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCUN
CADENA
4.465
71º
74º
FRANCISCO JOSE BARBERI OSPINA
TECNOQUIMICAS
4.459
65º
75º
JUAN CARLOS TRUJILLO ARANGO
PROCTER & GAMBLE
4.446
Ranking 2017
Ranking 2018
Líder
Empresa
Puntuación
78º
76º
IGNACIO HOJAS ÁLVAREZ
UNILEVER ANDINA
4.416
99º
77º
ANDRES RESTREPO ISAZA
MINEROS
4.375
95º
78º
LUCIO RUBIO DIAZ
CODENSA EMGESA
4.287
*
79º
DIEGO FORERO
PFIZER
4.226
*
80º
CAMILO MARULANDA LOPEZ
ISAGEN
4.211
91º
81º
ANDRES LEAL FERNANDEZ
QUALA
4.113
76º
82º
MICHAEL DE RHODES
QUALA
4.070
*
83º
FABIAN HERNANDEZ RAMIREZ
TELEFONICA MOVISTAR
3.970
81º
84º
MARIA VICTORIA RIAÑO SALGAR
EQUION ENERGIA
3.800
88º
85º
ALVARO JOSE HENAO RAMOS
SMURFIT KAPPA CARTON DE COLOMBIA
3.783
87º
86º
LUIS ALBERTO BOTERO BOTERO
TEAM
3.770
86º
87º
RICARDO NAYA BARBA
CEMEX
3.663
96º
88º
RAFAEL MARIN VALENCIA
MARVAL
3.624
57º
89º
JOSE ALEJANDRO CORTES
SEGUROS BOLIVAR
3.134
*
90º
PEDRO GASCA
TOSTAO CAFE Y PAN
3.033
*
91º
DAVID ESCOBAR ARANGO
COMFAMA
3.032
*
92º
AMAURY DE LA ESPRIELLA
REFICAR
3.024
*
93º
CARLOS HERNAN ZENTENO
CLARO
3.020
*
94º
ASTRID ALVAREZ HERNANDEZ
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA – EEB
3.018
*
95º
RICARDO OBREGON
RAMO
3.015
*
96º
JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
3.012
*
97º
JAIME UPEGUI CUARTAS
SCOTIABANK COLPATRIA
3.011
*
98º
MAURICIO OSSA
GRUPO ODINSA
3.008
*
99º
JAIME LIEVANO
GRUPO ALIAR
3.004
*
100º
SERGIO GONZALEZ VILLA
COLANTA
3.000
Evaluaciones y muestras de la versión número 11 de Merco