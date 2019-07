Así se vive Women To Watch Summit

Katherina Figueras - ACCENTURE, durante la presentación It´s all about "I" en Women To Watch ¿Summit 2019

Después de la apertura a cargo del director general de Revista P&M, Carlos Fernando Vega, así se vive Women to Watch. La jornada académica inicia con la presentación de Joanna Prieto, co founder and Board president Geek Girls. La Women to Watch 2017 trata el tema “El poder de una marca personal con propósito”.

“La marca personal con propósito es que muestres tus talentos, tus diferenciales. Pero, hay que creer en ellos… El propósito te moviliza, te inspira a la acción”: @joannaprieto Termina la primera conferencia de nuestro #WomenToWatch #summit #Colombia #2019 pic.twitter.com/gjx7hnaiJW — Revista P&M (@revistapym) July 25, 2019

La segunda conferencia, a cargo de Katherina Figueras, Human Resources Country Colombia – Accenture, denominada It’s all about “I”, tiene como eje central la transformación de cara a la formulación de un futuro trascendente.

El tercer lugar fue para Mónica Zuluaga, directora de mercadeo e innovación digital de Caracol televisión. En su presentación Zuluaga habló desde su experiencia personal y desde sus vivencias tanto personales como profesionales, para exponer la idea del trabajo con pasión y la perseverancia para lograr hasta las metas más difíciles.

“Aprendo y desprendo rápido… Todo lo que he vivido es lo que me tiene aquí, así que no lo puedo separar”: Mónica Zuluaga, directora de mercadeo e innovación digital de @CaracolTV #WomenToWatch #summit pic.twitter.com/eKddG9PPjT — Revista P&M (@revistapym) July 25, 2019

María Margarita Maldonado, head of marketing Andean Región Facebook, abordó la temática denominada “Transformando la representación en la publicidad”, en la que expuso ideas sobre cómo hacer publicidad diversa, romper estereotipos y “testear” los indicadores de gestión de las campañas digitales.

María Margarita Maldonado, head of marketing Andean Región Facebook, inicia su conferencia Transformando la representación de la publicidad. #WomenToWatch #summit #Colombia #2019 pic.twitter.com/mM3YmNfidw — Revista P&M (@revistapym) July 25, 2019

“Pasar de 10K a 160K”. Con una analogía que alude al cambio de paradigmas para dar pasos hacia adelante, Magda Galindo, CMO Marketing & Digital Sales BBVA, habló sobre el proceso de transformación que se ha presentado en la entidad bancaria de la que es miembro.

Magda Galindo habla de Uga-uga como parte fundamental de la redefinición del éxito tanto de @bbva como de la banca colombiana en general. #WomenToWatch #summit #Colombia #2019 pic.twitter.com/3xN96IY9Fy — Revista P&M (@revistapym) July 25, 2019

La agenda continúa con las conferencias de mujeres líderes que han sido Women To Watch en ediciones anteriores. Vea la agenda a continuación:

Después de las conferencias la jornada continuará con la gala de reconocimiento de las Women to Watch Colombia 2019.

Siga el desarrollo de Women To Watch Summit en esta nota a lo largo del día.

