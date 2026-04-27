De viralizar bailes a generar ingresos: el nuevo rol de TikTok en marketing

TikTok ha ocupado por mucho tiempo un lugar algo incómodo en la conversación empresarial. Nadie duda de su capacidad de captar atención, conectar con audiencias masivas e incluso construir marca. Pero cuando aparece la pregunta clave “¿cuánto dinero genera?”, la respuesta suele quedarse corta. No porque no genere valor, sino porque ese valor ha sido difícil de traducir en resultados reales de negocio.

En un mercado como el colombiano, con más de 37 millones de usuarios activos en la plataforma, TikTok ya no es un canal emergente, es un espacio consolidado de descubrimiento, donde las personas no solo consumen contenido, sino que forman percepciones, comparan alternativas y avanzan en decisiones de compra. Aun así, para muchas compañías, su impacto se ha quedado en métricas de alcance o ‘engagement’, sin lograr una conexión clara con los ingresos.

Ese es, precisamente, el punto de inflexión.

La discusión ya no pasa por si TikTok funciona, sino por cómo integrarlo al negocio de forma medible y esa necesidad refleja algo más profundo: las empresas están dejando atrás la fragmentación entre marketing, ventas y datos, para entender el recorrido completo del cliente. Cuando una interacción en TikTok puede vincularse con un contacto en el CRM, una nueva oportunidad comercial y, finalmente, un ingreso, el canal deja de ser una apuesta creativa y se convierte en una palanca estratégica.

Este cambio resulta especialmente relevante en el B2B. Durante años se asumió que plataformas como TikTok no tenían un rol en procesos de decisión complejos. La lógica parecía clara: las decisiones exigen canales formales.

La realidad, sin embargo, cuenta otra historia.

Quienes toman decisiones en empresas también están en TikTok. No necesariamente para comprar de inmediato, pero sí para entender tendencias, descubrir soluciones o formarse una opinión antes de que exista una necesidad concreta. Ignorar ese momento es dejar por fuera una parte crítica del proceso de decisión.

Aquí, el valor no está en replicar dinámicas del B2C, sino adaptarlas. En B2B, TikTok funciona como un espacio para educar, generar confianza y posicionar conocimiento. No se trata de cerrar una venta en segundos, sino de influir en etapas tempranas donde se define quién entra y quién no en la consideración.

Aun así, la exigencia se mantiene, demostrando impacto. La diferencia es que hoy esa conexión empieza a ser posible. Cuando las campañas se construyen con base en el contexto real del cliente, su historial, su comportamiento, su etapa en el ciclo de vida y, además, se conectan directamente con el CRM, es posible vincular esos esfuerzos con resultados comerciales concretos. Es en ese punto donde TikTok entra en la misma lógica de rendimiento que otros canales, y donde integraciones como la de HubSpot permiten cerrar esa brecha entre visibilidad y ventas.

Eso cambia la conversación al interior de las empresas. El presupuesto deja de asignarse por tendencia y empieza a responder a desempeño. También, transforma la operación de los equipos. Centralizar la gestión de contenido, la automatización, la interacción con usuarios y la medición, todo conectado con el CRM, en un solo entorno no solo mejora la eficiencia, sino que permite aprender con mayor velocidad qué genera resultados.

En un entorno donde la atención es fragmentada y volátil, esa capacidad de aprendizaje continuo se vuelve una ventaja competitiva. TikTok no ha dejado de ser una plataforma creativa, pero sí está dejando de ser un canal aislado. Al integrarse con los sistemas donde viven los datos y las decisiones de negocio, empieza a responder a una lógica distinta: la del impacto real.

La oportunidad ya no está solo en participar, sino en conectar esa presencia con resultados medibles. Porque la pregunta nunca fue si TikTok podía generar ingresos, la verdadera pregunta es si las empresas están listas para demostrarlo.

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