Tu mejor campaña de PR no es un comunicado, es un comercial que proyecta ‘seniority’

De nada sirve un posicionamiento premium si el ejecutivo que se sienta a negociar proyecta inseguridad o actitud transaccional. Una reflexión directa sobre por qué la comunicación no verbal, el grooming inteligente y la lectura del cliente son las herramientas de Relaciones Públicas más potentes de la industria.

En las agencias de marketing y relaciones públicas estamos acostumbrados a entregar estrategias impecables: manuales de marca robustos, campañas digitales de precisión y vocerías mediáticas perfectas. El cliente aplaude, facturamos y el trabajo está "hecho". Sin embargo, con los años he descubierto que nuestro mayor valor agregado no siempre está en el PDF final o en el reporte de métricas, sino en lo que ocurre cuando nos dejan entrar a la "última milla" del embudo: la formación integral del equipo comercial.

Hace poco, un gerente comercial me dijo una frase que encapsula el verdadero reto de nuestra industria: “Yo quiero que cuando mi equipo cruce la puerta para presentar una propuesta, el cliente diga: ¡WOW, tremendo equipo! Quiero que proyecten 'seniority', que sepan de lo que hablan, que identifiquen la necesidad al instante y que su presentación personal sea impecable. Y ojo, eso no necesariamente significa que los hombres vayan de corbata o las mujeres de tacones”.

Esa es la verdadera interfaz de usuario (UI) en el mundo corporativo B2B. De nada sirve que desde la agencia construyamos un posicionamiento premium e invirtamos millones en branding, si el ejecutivo que se sienta a negociar proyecta inseguridad, no domina su comunicación no verbal o tiene una actitud puramente transaccional.

Hoy, un profesional en el área comercial no puede ser un simple "toma-pedidos". Sí o sí, debe ser un líder, un influenciador nato capaz de conectar genuinamente. Y eso exige una habilidad que pocas veces se entrena: saber "leer" al humano que tiene enfrente.

El comercial estratégico identifica en los primeros segundos cómo impactar a su cliente. Sabe distinguir si está ante una persona conversadora que necesita construir una relación de confianza antes de ver los números, o si está frente a un ejecutivo pragmático que prefiere que le envíen todo rápido, al grano y sin charlas de ascensor. Adaptarse a esa psicología en tiempo real es, de lejos, la táctica de fidelización más potente que existe.

Aquí es donde las agencias podemos (y debemos) transformar el negocio de nuestros clientes. Hace unas semanas, negociando con una empresa del sector tecnológico, propuse un trato inusual: en lugar de consumir nuestro contrato diseñando piezas gráficas operativas (flyers y pendones), cruzamos ese presupuesto para ir a entrenar a sus grupos comerciales.

Dejamos el diseño gráfico a un lado y fuimos a hablarles de pitch consultivo, de grooming inteligente (entender que la impecabilidad no es usar un traje rígido, sino saber vestirse para el contexto), de posturas de poder y hasta de cómo usar la Inteligencia Artificial para investigar los dolores de la industria de su prospecto antes de la reunión.

Cuando el marketing, las relaciones públicas y la formación de ventas se integran, ocurre la magia. El comercial deja de recitar catálogos y se convierte en el vocero más persuasivo de la compañía.

A título muy personal: me cansé de la vanidad de nuestra industria. Me niego a seguir entregando estrategias visualmente perfectas si sé que la primera línea de batalla de mi cliente está desarmada. Como líder de agencia, prefiero sacrificar la comodidad de un contrato operativo y rutinario, para ir a “ensuciarme” las manos con el equipo de ventas. Porque duele ver cómo se escapan contratos millonarios no por falta de producto ni por el precio, sino porque al ejecutivo le tembló la voz, no supo leer la sala o, peor aún, subestimó el poder de su propia presencia.

Colegas directores de mercadeo y líderes de agencia: entendamos que nuestras campañas más brillantes abren la puerta, pero es el ser humano quien cierra el negocio. Permitamos que las agencias aporten valor más allá de la pantalla y bajen a la cancha comercial. Enseñémosle a los equipos a leer a su cliente, a perfilar con IA y a liderar la mesa de negociación. Al final del día, en los negocios de alto ticket, el cliente no le firma un contrato a un logo ni a un sitio web; se lo firma a un ser humano que le inspiró confianza absoluta.

También le puede interesar: La eficiencia ya no es un atributo