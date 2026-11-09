La eficiencia ya no es un atributo

Durante décadas, la industria de los electrodomésticos compitió bajo una lógica muy clara: ofrecer más: más capacidad, más funciones, más potencia, más programas. La innovación se medía por aquello que un producto era capaz de incorporar y cada lanzamiento representaba una carrera por demostrar cuál tenía la tecnología más avanzada. Hoy esa conversación cambió.

La verdadera revolución que vive nuestra industria ya no está en hacer más, sino en hacer mejor. La novedad dejó de medirse por la cantidad de funciones que ofrece un electrodoméstico y empezó a calcularse por el valor que genera utilizando menos recursos. Es un cambio silencioso, pero profundamente transformador, porque redefine la manera en que entendemos el desempeño, el diseño y, sobre todo, la competitividad.

No es casualidad que esto ocurra ahora. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), los edificios, incluidos los hogares, representan cerca del 30 % del consumo final de energía a nivel mundial, lo que convierte a las viviendas en uno de los escenarios más importantes para avanzar hacia mayores eficiencias. Ese dato nos recuerda que la transición energética no depende únicamente de grandes proyectos de infraestructura o de políticas públicas. También ocurre cada vez que abrimos la puerta de un refrigerador, iniciamos un ciclo en la lavadora o encendemos un horno.

Por mucho tiempo hablamos de eficiencia energética como una característica técnica, un sello, una etiqueta o una especificación dentro de la ficha de un producto. Hoy entendemos que es mucho más que eso. Se convirtió en un criterio que influye en las decisiones de compra y en la competitividad de las empresas.

Ahora, el reto consiste en diseñar soluciones que logren el mismo desempeño utilizando menos y eso transforma la manera en que concebimos la sostenibilidad, la cual hemos asociado principalmente con reciclaje, reducción de emisiones o programas ambientales.

Sin embargo, la sostenibilidad empieza mucho antes. Pensemos, por ejemplo, en uno de los mayores desafíos globales: el desperdicio de víveres. La Organización de las Naciones Unidas estima que más de 1.000 millones de toneladas de alimentos se malgastan cada año en el mundo, una pérdida que no solo representa un problema económico, sino también un enorme impacto ambiental. Una parte importante de este problema ocurre en los hogares.

Cuando un sistema de refrigeración conserva mejor los alimentos, no solo mejora la experiencia del usuario, también contribuye a reducir ese sobrante. Ese es el tipo de innovación que hoy marca la diferencia y redefine el papel de las compañías a nivel mundial.

Ya no competimos únicamente por fabricar mejores productos. Competimos por desarrollar soluciones que acompañen la transformación y esa visión implica asumir una responsabilidad distinta. No basta con responder a las expectativas del mercado, debemos anticiparnos a ellas.

Hoy hablamos de hogares más conectados e inteligentes. Quizá el cambio más importante no sea tecnológico. Será la capacidad de estos para consumir mejor y eso no significa renunciar al confort o al desempeño. Significa entender que la eficiencia no es una restricción; es una forma más inteligente de innovar. Y esa, más que una tendencia, será la verdadera medida del liderazgo de nuestra industria en los próximos años.

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