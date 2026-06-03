miércoles, junio 03, 2026

INICIO

OPINIÓN

MIGUEL DALLOS

La molécula que desafía al consumo

Miguel Dallos
opinión

La molécula que desafía al consumo

Miguel Dallos
DE ESTE AUTOR

Durante años, el mercado vivió instalado en una confianza bastante cómoda. Tal vez demasiado cómoda. Daba por hecho que siempre habría una manera de empujar un poco más el deseo, de volver un poco más frecuente la recompensa y de convertir otro impulso menor en una ocasión de consumo perfectamente válida. Un snack a media tarde, un whisky como premio por haber sobrevivido al día, un café que ya no responde al sueño sino a la costumbre, al gusto o a la simple necesidad de acompañarse con algo. Y, para ser justos, esa lógica funcionó extraordinariamente bien.

TAGS
Opinión

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Mundial 2026: Táctica y estrategia

27 de abril 2026

OPINIÓN
VER TODO
Leonardo
Leonardo Ortegón Cortázar
Docente de Marketing y Branding del Politécnico Grancolombiano
VER AUTOR

El verde también se compra

julio 4, 2025
Camilo Herrera
Camilo Herrera
Fundador de RADDAR
VER AUTOR

Pereza

julio 3, 2025
Fabian ruiz
Fabián Ruiz
Consultor, docente y especialista en customer experience management, de la Universidad de los Andes
VER AUTOR

La experiencia del cliente ya no es un lujo. Es un derecho

julio 3, 2025
Ana Murillo
Founder & CEO de La nerd del futuro
VER AUTOR

La viralidad como la marcha del cambio

julio 3, 2025

OTRAS SECCIONES

Gente

Mercadeo

Comunicación

Consumidor