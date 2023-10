De “See It” a “Be Open to It”

Sabrina Henry, Directora Creativa The Juju, dijo: “Here are the next-gen of CCO’s” en un lugar lleno de mujeres creativas, para ser más exacta, durante el Festival ElDorado. Esa frase también habla de todas las mujeres que están en la industria y del trayecto que hemos recorrido.

Hace una semana o menos, - Sabrina Henry, Directora Creativa The Juju - dijo: “Here are the next-gen of CCO’s” en un lugar lleno de mujeres creativas, para ser más exacta, en Anapoima durante el Festival ElDorado. Pero pienso que esa frase también habla de todas las mujeres que están en la industria, personas que aún no conozco, pero con el tiempo serán más visibles, gracias a su trabajo y a programas como See it Be It Latam y Cannes Lions (Sí el festival al que todos los publicistas “le rezamos”).

Primero quiero contarles qué es más allá de la definición de internet, la cual es muy cercana, aunque no le hace justicia. Es cierto que es una plataforma que impulsa, potencia y visibiliza las carreras de las mujeres dentro de la industria. Pero también es un espacio transformador que “desordena” y cuestiona las estructuras, liberándonos de miedos o etiquetas, haciendo que cada año 12 mujeres replanteen su visión y propósito, mientras toda la región las ve…

De ahí la frase “SEE IT”

Literalmente esta plataforma dice “Míralas”, nos da la visibilidad para que toda la industria y nosotras (mujeres dentro el gremio) veamos a otras que recorren un camino muy parecido al nuestro, y que al final se siente como un grito liberador que dice: ¡Aquí estamos!

Esta vitrina también es un espacio donde vamos descubriendo herramientas reales y tangibles para crecer. Desde cómo pedir un aumento, no ser esclavo de los premios, qué se tiene en cuenta para un día ser jurado en Cannes, cómo causar un “terremoto” con creatividad, hasta cómo ganarle a la impostora y no dejarnos vencer por el miedo, que si lo pensamos son temas que nos sirven a todos sin distinguir el género.

Luego llega “BE IT”

“There's nothing sounds stronger than a space filled with talented women.” - Daniela Prieto Rios, Copy Creativa Senior Media.Monks Col - Una frase que resume la experiencia completa; donde nos juntamos un grupo de mujeres talentosas para potenciar el poder que ya traemos dentro y que por miedo escondemos. Que, a la vez alimenta esas ganas de comerse el mundo; abrir los ojos y descubrir que es más grande de lo que se piensa. Mientras se comparten experiencias, ideas, sueños e ideales para la industria y para el camino de cada una. No sé a ustedes, pero a mí eso me parece liberador, porque nos vamos quitando capas de miedo hasta llegar a nuestra raíz o como decía Senta, a nuestro super power.

Finalmente, cuando pasan los dos días nos preguntamos ¿Qué sigue?

Entre todas llegamos a la conclusión que es “BE OPEN TO IT” (abrirse a ser) … y no tengo ni idea de qué significa o cómo se hace, pero confío en el proceso.

Lo que puedo decir, es que sí me siento diferente, aunque veo que “muchas cosas siguen igual”, y tal vez ahí esté el chiste… intentarlo. Abrirse a la oportunidad de ser nosotras mismas aportando desde nuestras orillas, participando en See it Be it y motivando a otras para que se inscriban. Porque ese es solo el inicio para crear una industria llena de mujeres talentosas que lo tienen todo para convertirse en la siguiente generación de CCO’s.

